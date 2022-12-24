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تعاون بين بلدية عجمان و«الاتحادي للنظم الجغرافية»

تعاون بين بلدية عجمان و«الاتحادي للنظم الجغرافية»
25 ديسمبر 2022 01:35

عجمان (وام)

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بلدية عجمان: مشاريع مصفوت تسير وفق الخطط الاستراتيجية

بحثت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان سبل تعزيز التعاون المشترك مع المركز الاتحادي لنظم المعلومات الجغرافية، وتفعيل التنسيق المتبادل في المبادرات والمشاريع المستقبلية.
جاء ذلك خلال لقاء عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، وفداً من المركز ترأسه المهندس حامد خميس الكعبي مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، بحضور عائشة الطنيجي مدير إدارة نظم المعلومات المكانية، وعدد من المسؤولين من الجهتين.
وأكد عبد الرحمن النعيمي أن تبادل الخبرات والتعرف على أبرز التجارب الناجحة في المجال الحيوي الذي يلقي بظلاله على كل نواحي الحياة هو أحد مهام الدائرة، وعليه تعتز دائرة البلدية بشراكتها الاستراتيجية مع المركز وتتطلع لدعم المشاريع وتشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين.
من جهته، أشاد المهندس حامد الكعبي بجهود الدائرة في نظم المعلومات المكانية، موضحاً أهمية البيانات الجغرافية المكانية ودورها الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتخلل الاجتماع التعريف بمهام المركز الاتحادي واستراتيجيات الدولة في قطاع البيانات الجغرافية، وعرض أهم المشاريع المكانية التي سيشرف عليها المركز الاتحادي على مستوى الدولة.

عجمان
بلدية عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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