إبراهيم سليم (أبوظبي)

تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة توعية بـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، وشروطها والفئات والآليات المتبعة، وكيفية التقديم وغيرها من الأسئلة التي يحتاج إليها المزارعون، وخصصت الهيئة أرقاماً للتواصل للاستفسارات عبر الواتساب خاصة بالجائزة التي تواصل تلقي الطلبات إليها حتى 15 يناير 2023، وذلك عبر تنظيم ورش عن بُعد لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المزارعين والراغبين في التعرف على شروط الجائزة وطرق التقديم، والتي تشتمل على ثلاث فئات رئيسة، الأولى للمزارع والمربي المتميز، والثانية للابتكار الزراعي، والثالثة للمزارع التجارية بشقيها؛ النباتية والحيوانية.

وقال مبارك المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية بالهيئة: «إن الجائزة حافز ومشجع للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ونشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على هذا الدعم المقدم للمزارعين، داعياً المزارعين الراغبين في التقدم إلى فئات الجائزة للتفاؤل، خاصة أن الفئات متعددة»، لافتاً خلال كلمته بورشة نظمتها الهيئة «عن بُعد» إلى أنه يعتقد أن الجميع ملتزمون بالمعايير الموضوعة من حيث ترشيد استهلاك المياه أو استخدام الأدوات التي تزيد الإنتاجية وتواجه التحديات، والجائزة حافز للجميع، كما أن الشروط هي عبارة عن الممارسات الطبيعية التي يقوم بها المزارع بصفة يومية ويبقى إدراج المعايير المطلوبة، ومنها المحافظة على الموارد الطبيعية وغيرها من الممارسات مع إرفاق ما يثبت تلك الممارسات.. وذكر أنه يُسمح بالمشاركة في فئة واحدة فقط، وفي حال تقدم المتسابق بأكثر من فئة يتم اختيار الفئة الأولى وتجاهل بقية الفئات.

وأشار إلى أن «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» يصاحبها عدد من المسابقات، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتشمل مسابقات أفضل منتج من التمور، وأفضل السلالات، ومسابقة الحليب، ومسابقة الأوزان، ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، إلى جانب مسابقات وعروض حية للطبخ بالمنتجات المحلية ومنتجات التمر.

وشهدت الفعاليات التي نظمتها الهيئة «عن بُعد» إقبالاً من المزارعين من مختلف أنحاء الدولة الذين حصلوا على كل الإجابات عن الاستفسارات، خاصة في مسألة إمكانية التقدم لأكثر من فئة، وتبلغ قيمة الجوائز نحو (6.7 مليون درهم) ستة ملايين وسبعمائة ألف درهم، مقسمة على 56 جائزة لأصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى مسابقات مصاحبة في المجالات الزراعية المختلفة.

وتضم الجائزة 3 فئات رئيسة و12 فئة فرعية، وتهدف «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» إلى تأكيد الدور الريادي للدولة في تحفيز الزراعة المستدامة والابتكار، وتأكيد حرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بالمزارعين والمربين المتميزين، وتكريم أصحاب الجهود الداعمة لتحقيق أهداف دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي، فضلاً عن تكريس مفاهيم الاستدامة الزراعية، وتنمية وعي المجتمع بقضايا الأمن الغذائي.

الشروط والضوابط

حول الشروط والضوابط العامة للجائزة، تم التأكيد على اقتصار المشـــاركة فـــي الجائزة علـــى مزارعي ومربـــي الثروة الحيوانية بالدولة، وأن يكون لدى المشارك في «فئة المزارع التجارية» رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة النشاط، ويحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة، ويجب على المشارك التقيد بالاشتراطات الفرعية للفئة المشارك بها، وألا تكون الحيازة مخالفة للأنظمـــة والقوانين والتشريعات الصادرة في الدولة، ويشترط في فئة المزارع المكشـــوفة «الـــخضراوات والفواكه» ألا تقل المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات عن 5 دونم، ويشترط في فئة الزراعة المحمية «بيوت محمية أو شـــبكية» ألا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن «2 دونم».

وأوضحت الهيئة أن نسبة التميز، تهدف إلى رفع وتحسين مســـتوى المزارع بشـــكل مســـتمر وهو جانب رئيس من جوانـــب الجائزة، حيث يتم ترشـــيح المـــزارع والعزب لتكـــون ضمن فئة المتـــميز عند حصولهـــا على مجموع نقاط تتجاوز 70%، ويتم تأهلها للدخـــول في قائمـــة الجوائز وفق أعلى نســـب ونقـــاط تحصل عليها، والمدرجة في التصنيف المعني.