«البحوث الطبية» تحلّق بالإمارات على مؤشرات الابتكار العالمية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أجرت الجهات الصحية والطبية والأكاديمية، 328 بحثاً ودراسة علمية صحية وطبية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، ما يرفع من مؤشرات الدولة التنافسية الخاصة بإجمالي الإنفاق على البحوث الصحية وغزارة عدد البحوث المنشورة وجودتها، والتي تعتبر من المدخلات الأساسية لمؤشرات الابتكار العالمية.

ويعد هذا العدد من البحوث الصحية والطبية للعام الحالي، ثالث أعلى معدل بحثي على مدار الستة عشر عاماً الأخيرة، وربما يصبح الثاني في حالة إضافة واعتماد مزيد من البحوث الصحية حتى نهاية العام الجاري.

وأجري العام الماضي 412 بحثاً صحياً وطبياً، بينما أجري 334 بحثاً في عام 2020، وتساهم هذه البحوث في تحسين جودة الحياة وخدمات الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمدين المتوسط والبعيد.

ووفقاً لقراءة استقصائية أجرتها «الاتحاد»، فقد تنوعت هذه الأبحاث، فأكثرها وطنية وأخرى خليجية وثالثة على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحوث عامة يمكن أن يستفاد منها على المستوى الدولي، مما يبرز العطاء الإماراتي في مجال البحث الصحي والطبي.

وركزت موضوعات هذه الأبحاث والدراسات، على الكثير من الجوانب المتعلقة بجائحة «كوفيد - 19»، أبرزها المرض والوقاية والدروس المستفادة من «كوفيد - 19» والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وأمراض السمنة والسكري والقلب والأوعية الدموية وعلوم الوراثة والأمراض المعدية.

كما شملت الأمراض البيئية والعلوم العصبية والصحة النفسية إلى جانب مواضيع تتعلق بصحة المرأة والطفل والعلاجات المبتكرة للسرطان، وإدارة الرعاية الصحية وعلم الأورام التجريبي والعلاجات وعلاجات جديدة في إدارة الربو وصحة البيئة.

ومن أبرز الدراسات المتعلقة بدول الخليج العربي، دراسة مقارنة عن تأثير المعايير البيئية والمناخية على حدوث الوفيات بدول التعاون الست.

وامتدت خدمات هذه الدراسات والبحوث إلى منطقة الشرط الأوسط، حيث شملت العديد من الدراسات على مستوى المنطقة، من بينها دراسة عن التكاليف المتعلقة بالأمراض المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناول المكملات الغذائية خلال الموجة الثانية من جائحة «كوفيد - 19».

كما وفرت هذه البحوث، دراسات دولية وعامة، من أهمها عن الحد من الوفيات المرتبطة بالدراجات النارية على مدى 15 عاماً في دول نامية، وإهمال التخدير الذي يؤدي إلى اعتلال الدماغ في الفترة الخاصة بالولادة.

واتسمت هذه البحوث بأنها تتوسع لتشمل التعاون مع باحثين من تخصصات أخرى غير طبية، وقد منحت هذه البحوث الموافقات وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية وتأتي هذه الدراسات تماشياً مع استراتيجية الجهات الصحية لتنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية والطبية الأمر الذي يندرج ضمن المبادرات الرامية لبناء منظومة محفزة للبحث العلمي لتطوير المهارات والكفاءات من خلال إرساء منصة علمية صحية متكاملة ومستدامة.

وتناولت هذه الدراسات والبحوث مواضيع طبية مهمة ومتنوعة تحتاج إلى تعزيز البحث العلمي ومواكبة المستجدات بشأنها.

ويشكل هذا العدد من البحوث والدراسات الصحية، نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة وتعزيز قدرات الكفاءات الإماراتية في البحوث الطبية الحيوية، ووضع استراتيجيات وطنية للتصدي للأمراض المزمنة، مثل حاضنة لمستقبل علمي في الأبحاث الصحية على المستوى العالمي.

كما أنها نقلة نوعية في التخطيط وسن السياسات الصحية، والحصول على أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية، وتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي الطبي، وإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحیة في المجتمع.

أكاديميون

شارك في هذه الدراسات عدد من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والأطباء والكوادر الصحية في مؤسسات تقديم الرعاية الصحية بالدولة، من أبرزها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة. كما شاركت جامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وجامعة خليفة، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة موناش، وشركة G42 للخدمات الصحية، ومؤسسة الجليلة، وعدد من الشركات الدوائية.

بيئة علمية جاذبة

نجحت الجهود الوطنية في توفير بيئة علمية جاذبة للعلماء والباحثين وفق أرقى الممارسات العالمية، وإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحیة في المجتمع، للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية.

وتستهدف الجهات الصحية والأكاديمية المختصة، إرساء منصة علمية تسهم في تطوير الأبحاث والابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا الطبية لإنتاج أبحاث مبتكرة تثري المعرفة الطبية في المجتمع الإماراتي، بما يتوافق مع استراتيجية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات مئوية الإمارات 2071 في ريادة الابتكار العالمي ويسهم في إرساء نظام صحي فعّال ومستدام.

وتولي هذه الجهات، اهتماماً كبيراً بالبحوث الصحية والطبية وتسعى من خلال المركز الوطني للبحوث الصحية إلى تقوية أواصر التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات العلمية ومؤسسات تقديم الرعاية الصحية والقطاع الخاص لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بتعزيز المؤشرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار، وتبذل جهوداً مضاعفة من أجل الارتقاء باستراتيجيات البحوث العلمية الطبية والصحية التي تسهم في ابتكار العلاجات الدقيقة التي تفيد المرضى، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية لأفراد المجتمع.