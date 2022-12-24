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«منخفض جوي» اليوم.. و«الأرصاد»: ينتهي الأربعاء

«منخفض جوي» اليوم.. و«الأرصاد»: ينتهي الأربعاء
25 ديسمبر 2022 02:10

إبراهيم سليم (أبوظبي)

 توقع المركز الوطني للأرصاد حالة جوية على الدولة خلال الفترة من الأحد 25 إلى الأربعاء 28 ديسمبر 2022، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تحرك تشكلات سحب مختلفة من الغرب باتجاه الدولة على شكل موجات متتالية. وأمس، هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، مصحوبة برياح نشطة السرعة وكان البحر مضطرب الموج أحياناً، وذلك نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق تشهده الدولة، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكون سحب ركامية التي صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، والتي يتوقع استمرار هطولها حتى نهاية الأسبوع.
وشملت مناطق الهطول شارع الشيخ زايد بدبي، والحنية، وسيح الصرم وشرم وزكت، والفرفار طريق يبسه، والرميله، والبدية، وعلى الوريعة بالفجيرة، الخروس والرويضة، وطريق خورفكان الدائري، وطريق مليحة الذيد وشاح، وسد رفيصة، واستراحة السحب، وخورفكان بالشارقة، ووادي كوب وأم عرج وطريق الغيل أذن، والظيت برأس الخيمة، وفلج المعلا والراشدية وبياتة بأم القيوين، 
ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد، تتأثر الدولة اليوم بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات من السحب من جهة الغرب.

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والطقس يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تزداد كميات السحب على فترات، يتخللها بعض السحب الركامية، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وبعض المناطق الشرقية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار على فترات متباعدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الأحد.
ويتوقع المركز استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي غداً الإثنين، حيث تزداد كميات السحب تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح شمالية غربية، إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب وسرعتها من 20 إلى 35 كلم/س تصل إلى 50 كلم/س، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج يصبح متوسط صباح بعد غد الثلاثاء في بحر عمان. 

غائم جزئياً 
قال المركز الوطني للأرصاد إن الطقس من الأحد إلى الأربعاء سيكون غائما جزئيا إلى غائم، فيما يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا تدريجيا يوم الاثنين، مع استمرار تدفق السحب من الغرب والجنوب الغربي على فترات تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الغزارة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

منخفض جوي
الإمارات
الطقس
المركز الوطني للأرصاد
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