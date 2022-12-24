11 ألف زائر لمحمية «الكثبان الأحفورية» في «الوثبة» منذ نوفمبر الماضي

هالة الخياط (أبوظبي)

تجاوز عدد زوار محمية كثبان الوثبة الأحفورية منذ افتتاحها نوفمبر الماضي 11 ألف شخص من محبي الطبيعة، ولأهمية الموقع البيئية والسياحية، كونها تضم أكثر من 1700 كثيب أحفوري منتشرة على 7 كيلومترات مربعة.

ويقدر عمر الكثبان الأحفورية في المحمية، المرشحة للانضمام لقائمة الحدائق الجيولوجية بـ«اليونسكو»، بحوالي 120 ألف سنة، حيث يرجع الموقع إلى العصر الجليدي، ما أهلها لتكون المحمية الأولى من نوعها بالدولة ومنطقة غرب آسيا. وتعد محمية كثبان الوثبة الأحفورية إحدى ركائز التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتقع ضمن فئة المظاهر الجيولوجية للمحميات الطبيعية حسب معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية.

ويمكن للجمهور زيارة المحمية التي تقع في منطقة الوثبة التي تبعد نحو 45 كيلومتراً من أبوظبي، من الاثنين إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 10 مساء، ومن الجمعة وحتى يوم الأحد من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

وأكدت هيئة البيئة - أبوظبي أهمية المحافظة على نظافة الموقع، وعدم ممارسة أي تجاوزات من شأنها التأثير والإضرار بسلامة الكثبان الأحفورية واستدامتها.

ودعت «الهيئة» إلى ضرورة تجنب زوار الموقع تسلق التشكيلات الأحفورية ورمي القمامة، وتنظيم أي فعاليات أو أنشطة في مواقع الكثبان الأحفورية؛ نظراً لأنها هشة للغاية وعرضة للتلف والكسر.

وأشارت إلى ضرورة أن يتحلى الجمهور بالمسؤولية عند زيارة المواقع الطبيعية في الدولة، حفاظاً عليها وعلى الكائنات الحية التي تعيش في الموقع.

وتتضمن المحمية ممشى الزوار الذي تم تجهيزه ضمن برنامج السياحة البيئية، حيث يقدم فرصة فريدة ومميزة تتيح للزوار مشاهدة الطبيعية الخلابة وممارسة العديد من النشاطات، مثل التنزه بالمسارات المضاءة التي يصل طولها إلى 3 كم ذهاباً وإياباً، وعلى جانبيها العديد من مظلات ومقاعد للاستراحة والاستجمام، ومشاهدة العروض الضوئية الموسيقية للكثبان الأحفورية من منطقة المدرج والتي تتسع لأكثر من 200 زائر في الوقت نفسه، كما يوفر الموقع خدمات الطعام والشراب للزوار ضمن أماكن محددة بالموقع. ويوجد مركز للزوار، ويشمل العديد من المرافق، مثل منطقة الإطلالة وركن المعروضات وساحات ومقاعد للجلوس والاستمتاع بروعة وجمال الموقع، بالإضافة إلى تجهيز الموقع بالعديد من المرافق الخدمية والصحية ومواقف السيارات وغيرها.

كما تم وضع العديد من اللوحات التعليمية والتوعية والإرشادية المنتشرة في جميع أرجاء الموقع. ويأتي افتتاح المحمية حالياً للعام الثاني بعد أن نفذت هيئة البيئة - أبوظبي، خلال الفترة الماضية، خطة متكاملة لتطوير وحماية موقع الكثبان الرملية الأحفورية في الوثبة، والتي شملت تطوير البنية التحتية للموقع، وبناء العديد من المرافق الخدمية والسياحية، بما فيها مركز الزوار وتركيب لوحات إرشادية تم توزيعها على أهم المناطق في الموقع، وتنفيذ أعمال الأسوار الخارجية والداخلية بطول 7 كيلومترات، بالإضافة إلى تجهيز شبكة الطرق الداخلية.