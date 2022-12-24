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4 نصائح لتجنب مخاطر سخانات المياه

4 نصائح لتجنب مخاطر سخانات المياه
25 ديسمبر 2022 02:00

لمياء الهرمودي (الشارقة)

قدمت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، عدداً من الإرشادات والتحذيرات بهدف التوعية من أخطار سخانات المياه في المنازل وتجنب الحرائق.ودأبت الهيئة على تقديم تلك النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، والتي توجه من خلالها الرسائل التحذيرية والإرشادية لأفراد المجتمع ونشر الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة في المنازل وأماكن العمل.وتفصيلا، أكدت الهيئة الجمهور أن سخانات المياه في المنازل تحتوي على العديد من المخاطر عند حدوث أي عطل فيها.ولتجنب تلك المخاطر، نصحت بالتأكد من تدفق المياه في السخان باستمرار، مشيرة إلى أنه يجب إغلاق السخانات وفصلها عن التيار الكهربائيفي حالة انقطاع المياه، دعية إلى الصيانة الدورية للسخانات وصمامات الأمان بها من أجل التأكد من انتظام عملها. وأشارت إلى ضرورة ضبط الثرموستات وهو منظم درجة الحرارة فيها على أقل من 70 درجة مئوية. ولتجنب الحرائق في المنازل بصفة عامة، قدمت «الهيئة» عدداً من النصائح والإرشادات، منها: تركيب نظام الإنذار المبكر من الحريق والتأكد من فاعلية أجهزة الإطفاء والإنذار في المنزل، وتوفر طفايات الحريق المناسبة، والتأكد من صيانتها الدورية فضلاً عن تفقد توصيلات الأجهزة الكهربائية وتوصيلات الغاز بشكل مستمر، وعدم استخدام بوابات الخروج كمناطق للتخزين، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال من مصادر اللهب.

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أرقى معايير السلامة
تسعى الهيئة من خلال ما تطرحه وتقدمه لتقديم رسالتها التي تندرج ضمن تعزيز إمكانيات إمارة الشارقة البشرية والفنية وتطبيق أرقى معايير السلامة، والوقاية المعتمدة عالمياً لضمان حماية المجتمع وسلامة الأرواح والممتلكات. وتحقيق أهدافها التي تتضمن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة التي تُعنى بالوقاية والتفتيش والسلامة من أجل حماية المجتمع وضمان سلامته، والمساهمة في الوقاية من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات تحقيقاً للسلامة العامة، بالإضافة الى تنمية الوعي بين أفراد المجتمع بسبل الوقاية وأهميتها وأثرها على السلامة العام، وتطبيق أرقى معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالمياً، والوصول إلى مجتمع آمن خال من الأخطار.

هيئة الوقاية والسلامة
الشارقة
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