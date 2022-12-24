تفاهم لتطوير أنظمة ومواقف السيارات الذكية

دبي (الاتحاد)

وقعّت شركة «إنفرا إكس»، إحدى الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «جوسبيس»، المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية الدقيقة وأنظمة الاتصالات وإنترنت الأشياء وتقنيات الفضاء، وذلك بحضور كل من راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «إنفرا إكس» وصالح درخش، رئيس قسم الشراكة لشركة «جوسبيس».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعاون مشترك بين الشركتين، بما يسمح ل «جوسبيس» الدخول إلى سوق الإمارات تحت مظلة «إنفرا إكس» لتقديم حلول تطوير أنظمة مواقف السيارات الذكية باستخدام إنترنت الأشياء.

وقال راشد الأحمدي: «تلتزم»إنفرا إكس«بتعزيز المنظومة الرقمية في دولة الإمارات من خلال تقديم تقنيات جديدة ومتطورة. ولن تؤدي شراكتنا مع»جوسبيس«إلى توسيع مجموعة الحلول المبتكرة لدينا فحسب، بل سينتج عنها أيضاً فرصاً هائلة لمتعاملي القطاعين العام والخاص لتعزيز تجاربهم وزيادة الكفاءة التشغيلية في عملياتهم. ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص للشراكة معهم».

وتعمل «جوسبيس» بشكل مشترك مع «إنفرا إكس» لتوفير حلول مواقف ذكية للسيارات في دولة الإمارات باستخدام شبكات «إنفرا إكس» لإنترنت الأشياء. وسوف يوفر نظام مواقف السيارات الذكي استخدام مستشعرات وقوف سيارات قائمة على انترنت الأشياء. وتتميز تلك المستشعرات بدقتها العالية وتكلفتها الفعالة لإدارة مستدامة لمواقف السيارات. كما ستوفر التقنية تجربة متميزة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث تسهيل عمليات ركون السيارات.

حلول

قال بافول تورشينا، الرئيس التنفيذي لشركة «جوسبيس»: «هدفنا تقديم حلول وخدمات إنترنت الأشياء الذكية من خلال التعاون مع قادة السوق والشركاء الاستراتيجيين. ونحن سعداء بالشراكة مع»إنفرا إكس«التي تتمتع بسجل حافل في تقديم أفضل حلول إنترنت الأشياء في العالم داخل السوق المحلية. ونحن على ثقة من أن التعاون مع شريك مثل»إنفرا إكس«سيساعد بشكل كبير في تعزيز الابتكارات الذكية لمواقف السيارات ورقمنة تجربة المستخدم في السوق المحلية».