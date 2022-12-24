تسبب في سقوط عامل فألزمته المحكمة بدفع 200 ألف درهم

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

لم يكن يدري أن سحبه لأحد الألواح الخشبية بواسطة سيارة سيؤدي إلى وقوع جميع الألواح الخشبية وتسقط ويسقط معها عاملان كانا يؤديان عملهما فوق أحدها وعلى ارتفاع 3 أمتار مما تسبب في إصابتهما بإصابات بليغة.

وهو ما دعا بأحد العمال إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه الأول وكذلك مالك السيارة المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ وقدره 400 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، موضحاً أنه عندما كان يعمل في موقع تشييد وإنشاء فيلا قام المدعى عليه الأول بسحب أحد الأخشاب عن طريق المركبة التي كان يقودها والمملوكة للمدعى عليه الثاني، مما أدى إلى سقوطه هو وزميله من علو ثلاثة أمتار وسقوط الأخشاب المتبقية عليهما ما عرض المدعي لعدة إصابات بليغة نقل على إثرها للمستشفى وخضع لعدة عمليات جراحية للعظام، وقد تم إدانة المدعى عليه الأول بالدعوى الجزائية.

وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (200.000) بالتضامن فيما بينهما كتعويض جابر لكافة الأضرار طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من التقرير الطبي أن حالة المدعى استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وأنه قد تخلف لديه من جراء حادث السقوط الذي تعرض له عاهة مستديمة وعجزاً دائماً يقدره بنحو 10% من منفعة الأنف وعاهة مستديمة وعجزاً دائماً في وظيفة العمود الفقري يقدره بنحو 20% من منفعة الصلب وعاهة مستديمة وعجزاً دائماً في وظائف ذلك الطرف يقدره بنحو 50% من منفعة الطرف السفلي الأيمن، ومن ثم يستحق المدعي عن تلك الإصابات حكومة عدل كما يستحق المدعي تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته من حزن وأسى وحسرة في شعوره وعاطفته وإحساسه نتيجة الإصابات سالفة الذكر، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض الشامل عما لحق المدعي من أضرار بمبلغ مائتي ألف درهم تلزم بها المدعى عليهما بالتضامن.