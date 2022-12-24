حالة جوية على الدولة من الأحد إلى الأربعاء

إبراهيم سليم (أبوظبي) توقع المركز الوطني للأرصاد حالة جوية على الدولة خلال الفترة من الأحد 25 إلى الأربعاء 28 ديسمبر 2022، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تحرك تشكلات سحب مختلفة من الغرب باتجاه الدولة على شكل موجات متتالية.
ويكون الطقس من الأحد إلى الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم، حيث تزداد كميات السحب على فترات تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.
أما يوم الاثنين، فيتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا تدريجياًَ، إذ تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار تدفق السحب من الغرب والجنوب الغربي على فترات تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.
وبالنسبة إلى الرياح تنشط الرياح الشمالية الغربية في وجود السحب وتكون قوية أحياناً، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.
وعن حركة البحر، يضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان خاصة خلال وجود السحب، وهطلت اليوم أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، مصحوبة برياح نشطة السرعة وكان البحر مضطرب الموج أحياناً، وذلك نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق تشهده الدولة، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكوّن سحب ركامية التي صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، والتي يتوقع استمرار هطولها حتى نهاية الأسبوع.