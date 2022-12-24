توقعات بانخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ومع السحب. وستكون حركتها شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 04:07، والجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 10:12 والمد الثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 16:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:54.