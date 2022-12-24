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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال

محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
24 ديسمبر 2022 12:40

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي.

 

 

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