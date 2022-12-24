الأحد 25 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
حملة توعية بـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»
«زايد للإسكان»: 3 آلاف قرض سكني خلال 2022
4 مجالات لتحقيق جودة الحياة في مدارس دبي
«منخفض جوي» اليوم.. و«الأرصاد»: ينتهي الأربعاء
11 ألف زائر لمحمية «الكثبان الأحفورية» في «الوثبة» منذ نوفمبر الماضي
مديرة مكتب «بيزنس فرانس» لـ«الاتحاد»: الإمارات الوجهة الأولى للشركات الفرنسية في الشرق الأوسط
4 نصائح لتجنب مخاطر سخانات المياه
«محمية الوثبة».. موئل للحياة الفطرية والبحرية
أوروبا تقلص الطلب على الغاز %25 بدعم «المصادر البديلة»
«الإمارات للعمل البيئي» يطلق مشروع «مدارس بلا نفايات»
رولا قادري تبدأ عامها الجديد بـ «يا قلب»
دعوة أوروبية لتحريك معدل الفائدة
تفاهم لتطوير أنظمة ومواقف السيارات الذكية
«أزرق القفطان» المغربي.. إلى «الأوسكار»
مصر تستهدف معدل نمو 5.5%
تسبب في سقوط عامل فألزمته المحكمة بدفع 200 ألف درهم
تصنيع %90 من مكونات قمر «الثريا» الرابع
«الأبيض» استعادة الثقة الهدف الأول في «خليجي 25»
«البحوث الطبية» تحلّق بالإمارات على مؤشرات الابتكار العالمية
«كوزا الأفريقية» عزف على أوتار الطبيعة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
24 ديسمبر 2022 12:40
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي.
أخبار ذات صلة
حملة توعية بـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»
«زايد للإسكان»: 3 آلاف قرض سكني خلال 2022
المصدر: وام
محمد بن راشد آل مكتوم
ليبيا
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
الأكثر قراءة
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
الإمارات
18 مخالفة لمواجهة التكدس السكاني بأبوظبي
24 ديسمبر 2022
ثقافة
د. عبدالله الغذامي يكتب: كم نحن بحاجة للصمت
24 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
عادة يومية سهلة تقلل مخاطر النوبات القلبية
اليوم 09:01
عربي ودولي
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
اليوم 08:55
عربي ودولي
قتلى في انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
اليوم 08:51
دنيا
تحذير لمستخدمي «أندرويد».. خلل خطير يمنع تنزيل التطبيقات
اليوم 08:44
عربي ودولي
صور.. عاصفة ثلجية قوية تشل الحياة في الولايات المتحدة
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©