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محمد بن سعود يحضر حفل استقبال عائلة عبدالله محمد الشحي

محمد بن سعود خلال حضور حفل الاستقبال (وام)
24 ديسمبر 2022 00:38

رأس الخيمة (وام)

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامته أمس عائلة عبدالله محمد الدنكي الشحي بمناسبة زفاف نجلها محمد على كريمة سعيد سليمان علاوي الشحي.
حضر الحفل، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي بمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.
كما حضر الحفل الذي أقيم بسلية خور خوير برأس الخيمة، عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.
وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور، العريس وأقارب العروسين، مباركين هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه والبنين، وقدمت فرقة الرياسية الحربية عروضها وأهازيجها ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

محمد بن سعود
الإمارات
رأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
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