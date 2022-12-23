تكريم شما بنت سلطان بن خليفة بجائزة في مجال الاستدامة

دبي (وام)

كرم المؤتمر العاشر لأكاديمية الأعمال الدولية في دبي في ختام فعالياته، الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، حيث تم منحها جائزة برج الرياح، وذلك ضمن جائزة «براجيل» التي تقدم للقادة المؤثرين في مجال الاستدامة.

وكانت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قد اختتمت المؤتمر السنوي العاشر لأكاديمية الأعمال الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافته الكلية داخل مقرها بالتعاون مع فرع أكاديمية الأعمال الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة ما بين 12 و14 ديسمبر 2022.

وكان المؤتمر قد انطلق تحت شعار «التنوع والشمول ومشاركة أصحاب المصلحة في الأعمال الدولية في الشرق الأوسط»، وذلك للبناء على شعار الدورة الماضية «استدامة الأجندة المستدامة»، حيث سعت تلك الدورة إلى استكشاف ممارسات الأعمال الدولية المهمة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقش المؤتمر هذا العام المجالات الرئيسة للتنوع والشمول، ومشاركة أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسلطت حلقة نقاشية خلال المؤتمر الضوء على رؤى محرري مجلة دراسات الأعمال الدولية (JIBS) حول الدراسات التي تركزت على وضع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأدارت الجلسة رئيسة تحرير المجلة روزالي إل تونغ، والمحرر ألان بيرد، ومحرر الاستراتيجية والسياسة في الاقتصادات الناشئة (الصين/ آسيا) زوفي ما. كما ناقش المؤتمر موضوعات أبرزها: قرارات الاستثمار والاستدامة في الأعمال التجارية الدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتدويل، والانتقادات النسوية للمنظمات والأعمال الدولية، والتعليم والتنمية والأعمال الدولية، وأخيراً، الاستدامة والمؤسسات في الأعمال التجارية الدولية، كما ناقشت جلسات اليوم الثاني الميتافيرس والمجالات المستقبلية في أبحاث الأعمال الدولية.

واختتم حفل الافتتاح بتوزيع جائزة «شجرة الغاف» التي تمنح للمؤسسات الرائدة في دعم بيئة الابتكار وجائزة «براجيل» التي تقدم للقادة المؤثرين في مجال الاستدامة، حيث تم تقديم جائزة شجرة الغاف إلى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أما جائزة برج الرياح فنالتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي. شارك في المؤتمر كل من الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار، رئيس أكاديمية الأعمال الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأستاذ المشارك في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفيسور آروب فارما، كلية كوينلان للأعمال بجامعة لويولا شيكاغو، والبروفسور بيتر جيه باكلي من جامعة ليدز البريطانية، والبروفيسور سول إسترين من كلية لندن للاقتصاد، والبروفيسور ماريا تيريزا ليمي فلوري من جامعة ساوباولو البرازيلية، والبروفيسور كلاوس ماير من جامعة ويسترن الكندية، والبروفيسور دانا مينبايفا من كلية «كينجز كوليدج لندن» البريطانية.