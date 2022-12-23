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عبدالله بن زايد: تعزيز العلاقات مع بروناي واليونان

عبدالله بن زايد مصافحاً داتو أريوان يوسف
24 ديسمبر 2022 00:40

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي داتو أريوان يوسف، الوزير الثاني للشؤون الخارجیة في سلطنة بروناي دار السلام. وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائیة بین البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام المشترك. وأشاد سمو الشیخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - بانعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة بین دولة الإمارات وسلطنة بروناي، مشیراً إلى أهمية دورها في تفعیل التعاون والحوار البناء بما يحقق مصالح البلدين المشتركة، ويعود بالخیر على شعبهما.

وقال سموه: إن العلاقات الثنائیة تشهد نمواً وتطوراً في ظل اهتمام قیادتي البلدين بتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة. بدوره، أشاد معالي داتو أريوان يوسف بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويین الإقلیمي والدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائیة الوثیقة التي تربط بین دولة الإمارات وبلاده، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بین البلدين.
حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا والسفير غير المقيم لدى بروناي دارالسلام.

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واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي نیكوس ديندياس، وزير خارجیة جمهورية الیونان الصديقة. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في دبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائیة واستعراض ملفات الصداقة والشراكة الاستراتیجیة، إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال محادثاته مع معالي ديندياس أن العلاقات الإماراتیة الیونانیة تشهد نموا وتطوراً في ظل الشراكة بین البلدين الصديقین.

وشدد على حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخیر على شعبيهما. من جانبه، أكد معالي نیكوس ديندياس على عمق العلاقات الإماراتیة الیونانیة، وحرص البلدين الصديقین وقيادتيهما على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسليمان المزروعي سفير الدولة لدى اليونان.

الإمارات
بروناي
اليونان
عبدالله بن زايد
نيكوس ديندياس
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