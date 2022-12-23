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الإمارات والمغرب تتبادلان تجربتيهما في مكافحة الإرهاب

أعضاء وفدي البلدين في صورة تذكارية خلال اللقاء (وام)
24 ديسمبر 2022 00:38

الرباط (وام) 

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التقى وفد من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار برئاسة راشد المناعي، مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة، مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالمملكة المغربية، ممثلةً بهشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
جرى خلال اللقاء الذي عقد في الرباط استعراض تجربتي الجانبين في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وبخاصة التنفيذ الفعال لتدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب المحلية وقائمة جزاءات مجلس الأمن، بالإضافة إلى الآليات والإجراءات المتبعة لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات الأشخاص الخاضعين لهذه الإجراءات من القطاع المالي والمهن والأعمال غير المالية المحددة. كما بحث الجانبان آفاق الشراكة وتعزيز القدرات، وسبل توطيد التعاون المشترك في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

الإمارات والمغرب
الإمارات
المغرب
مكافحة الإرهاب
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