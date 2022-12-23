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مستشفيات الظفرة جاهزة لتقديم الرعاية الصحية للمشاركين في «ليوا»

مستشفى ليوا
24 ديسمبر 2022 00:35

الظفرة (الاتحاد)

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أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، جاهزية المنشآت الصحية التابعة لها في منطقة ليوا خلال فترة الازدحام التي يشهدها مهرجان ليوا الدولي 2023، وذلك من خلال توفير عدد من الخدمات الصحية والعلاجية المطلوبة في مستشفى ليوا، بجانب تفعيل عيادة طبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للزوار والمشاركين على مدار 24 ساعة في موقع المهرجان بمنطقة تل مرعب.
وأشار حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، إلى أن خطة جاهزية المنشآت الطبية تتضمن توفير عيادة طبية في المهرجان تم تجهيزها بجميع المعدات اللازمة وبطاقم طبي وتمريضي، بالإضافة إلى خدمات صرف الأدوية، ليتم من خلالها تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية الطارئة خلال ساعات المهرجان على مدار الـ24 ساعة. ولضمان لتسهيل الوصول إلى خدمات التبرع بالدم، تم توفير وحدة بنك الدم المتنقلة التابعة لبنك الدم في الظفرة، ضمن أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكدّ المنصوري أن مشاركة مستشفيات الظفرة في المهرجان تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لشركة «صحة»، ومن حرصها على المشاركة في الفعاليات المجتمعية كافة التي تُقام في منطقة الظفرة بهدف الوصول إلى الجمهور لنشر الثقافة الصحية. وقد تم تزويد الجناح بأجهزة لفحص السكري، وجهاز خاص يقيس معدل الطول والضغط، ومعدل تراكم الدهون في جسم الإنسان.

مستشفيات الظفرة
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مهرجان ليوا الدولي
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