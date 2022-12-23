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الإمارات

«الوطني للمياه» في جامعة الإمارات يعقد ندوة علمية

تعد الدنمارك رائدة في أبحاث النشاط والبشرية المحتملة في البيئة الإشعاعية ( من المصدر)
24 ديسمبر 2022 00:35

العين (الاتحاد)

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نظّم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة علمية عبر الإنترنت بعنوان «70 عاماً من النشاط الإشعاعي البيئي ودراسات الإيكولوجيا الإشعاعية والتتبع في الدنمارك»، قدّمتها الدكتورة جكشين تشيا، وتعمل باحث أول في قسم هندسة البيئة والموارد- جامعة الدنمارك التقنية، بحضور الدكتورة دلال الشامسي، مديرة المركز، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الماجستير والدكتوراه.
وأوضحت الدكتورة جكشين تشياو، من جامعة الدنمارك التقنية، خلال الندوة، أن النشاط الإشعاعي البيئي مصدر قلق كبير في العالم، وذلك بعد استخدام الطاقة النووية التي قد تتداخل وتؤثر على الخلفية الطبيعية في الماء والغلاف الجوي. وسيكون الرصد المستمر للنشاط الإشعاعي البيئي هو أفضل طريقة للإشارة إلى التغيرات الطبيعية، كما تعد الدنمارك رائدة في أبحاث النشاط والبشرية المحتملة في البيئة الإشعاعية، وتقوم بتطوير التقنيات ذات الصلة لأكثر من 70عاماً. كما قدّمت الدكتورة جكشين تشياو ملخصاً لأساليب بحث النشاط الإشعاعي البيئي وقدرات قسم الهندسة البيئية وهندسة الموارد بالجامعة التقنية في الدنمارك.

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المركز الوطني للمياه
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