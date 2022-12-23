استعراض جهود تعزيز كفاءة المنشآت الصحية للتعامل مع الحوادث السيبرانية

أبوظبي (الاتحاد)

حددت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، سيناريوهات محاكاة لسلسلة من الهجمات السيبرانية بهدف تعزيز كفاءة وجاهزية المنشآت الصحية في أبوظبي للتعامل مع الحوادث السيبرانية والتصدي لها، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة خطط التواصل والاستجابة للحوادث المتبعة من قبلهم.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدرع الواقي للقطاع الصحي الذي انعقد مؤخراً في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، بمشاركة 10 من كبرى مجموعات الرعاية الصحية في أبوظبي التي تمثل أكثر من 370 منشأة.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل في دائرة الصحة - أبوظبي المضي قدماً بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة لتكون واحدة من الأنظمة الأكثر ابتكاراً وريادةً على مستوى العالم، وذلك عبر تبني خدمات رقمية مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لجميع سكان أبوظبي والمنطقة».

وتابع: «ومن هذا المنطلق، نتابع عن كثب في الدائرة التطورات الحاصلة في المشهد التقني وما تتطلبه من تقديم مستويات متفوقة من الحماية لخصوصية بيانات المرضى».

وبيّن أن المؤتمر يشكل فرصة ثمينة لاستكشاف ومناقشة جميع الحلول المتاحة للتصدي للحوادث والتهديدات السيبرانية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مع استمرارنا ببذل كل جهد ممكن للاستفادة من التقنيات الرقمية الصحية للارتقاء بتجربة المرضى، وتقديم خدمات رعاية صحية بمستويات جودة عالمية.