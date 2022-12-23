140 طالباً وطالبة يبدؤون «خطوة» في أميركا وكندا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن اختيار 140 طالباً وطالبة إماراتيين من المرشحين الناجحين في برنامج بعثات خطوة لبدء رحلتهم الأكاديمية في الكليات المجتمعية المختارة في الولايات المتحدة وكندا. وينطلق الطلبة إلى دول ابتعاثهم في يناير المقبل بعد استكمالهم لجميع مراحل عملية التقييم.

ونظّمت الدائرة لقاءً إرشادياً للدفعة الأولى من المرشحين الناجحين، والتي تضم 94 طالباً و46 طالبة إماراتيين قدّم خلالها فريق المرشدين الجامعيين من الدائرة وممثلو سفارات الولايات المتحدة وكندا لمحةً عن أهم الجوانب المتعلقة بحياة الطلبة الشخصية والأكاديمية في دول ابتعاثهم.

وقالت الدكتورة بشاير المطروشي، مدير تنفيذي- قطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة: «ينطلق طلبتنا في رحلةٍ غنيةٍ بفرص التعلّم والاستكشاف، حيث لا يتوقف تعلمهم عند مقاعد الدراسة، بل سيتعلمون من مختلف تجارب حياتهم ويكتسبون فهماً أوسع للثقافات ومنهجيات التفكير العالمية. ستعزز هذه الفرصة آفاق التطوّر الشخصي والأكاديمي لطلبتنا، وكلنا ثقة بقدرتهم على استثمارها بأفضل شكل. وندعوهم للعمل بأقصى طاقتهم، خاصةً وأن مجالات دراستهم تلبي متطلبات القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث ستمكّنهم المعارف والمهارات التي سيكتسبونها من تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة في تطوير اقتصادنا الوطني».

واستهدفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بدايةً ابتعاث 100 طالب فقط في الدفعة الأولى للبرنامج، إلا أنها رفعت أعداد الطلبة المقبولين إلى 140 بعد النتائج التي سجلها المرشحون في عملية التقييم وأدائهم في برنامج التدريب التحضيري الذي نظمته الدائرة وشمل مجموعةً من المقابلات السلوكية وجلسات التقييم الذاتي ودراسات الحالة وجلسات تنمية المهارات الشخصية. وتقدّم للبرنامج أكثر من 1,600 طالب وطالبة إماراتيين، تم اختيار المرشحين الناجحين منهم بعد تحقيقهم أعلى الدرجات في معايير التقييم المعتمدة. وأضافت المطروشي: «أثبت الطلبة المرشحون للبرنامج رغبةً كبيرة بالتعلّم وتصميماً راسخاً على النجاح، ما شجّعنا لزيادة عدد المقبولين في الدفعة الأولى لمساعدة المزيد من الطلبة الإماراتيين على بدء رحلة تعليمهم العالي. ونثق بأن الطلبة المختارين سيكونون على قدر المسؤولية، وسنبذل من جانبنا كامل جهودنا لضمان نجاحهم، بما في ذلك دعمهم عبر قنوات التواصل مع المرشدين الأكاديميين والاستشاريين الذين سيتابعون مسيرتهم اعتباراً من يناير ولغاية تخرجهم».

ويلتحق الطلبة المبتعثون بالكليات المجتمعية في أميركا الشمالية وأوروبا، حيث يتجه 114 منهم إلى الولايات المتحدة و26 إلى كندا، ومن ثم سيتمكن الطلبة من تحويل ساعات الدراسة المعتمدة إلى إحدى الجامعات العالمية أو المحلية لاستكمال دراستهم لسنتين إضافيتين والحصول على درجة البكالوريوس.

ويقيم الطلبة خلال فترة دراستهم في الكليات المجتمعية مع عائلات مضيفة في دول الدراسة، حيث اختارت دائرة التعليم والمعرفة هذه الأسر بالتعاون مع أهم المنظمات المختصة في هذا الشأن. ويحصل الطلبة في برنامج الإقامة مع العائلات المضيفة على مسكنٍ آمن وبيئةٍ داعمة خلال دراستهم في الكليات المجتمعية. ويساعد البرنامج الطلبة في صقل مهاراتهم باللغة الإنجليزية مع ترسيخ قيم التسامح وفهم الثقافات العالمية.

ويحصل الطلبة المبتعثون ضمن برنامج خطوة على بدلات المعيشة إلى جانب تغطية جميع تكاليف الدراسة والإقامة طيلة فترة دراستهم وتحضيرهم لشهادة البكالوريوس.



6000 طالب

يهدف برنامج خطوة، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، إلى توفير فرص التعليم النوعي ل 6000 طالب إماراتي بحلول عام 2028. ويتيح البرنامج مسارات بديلة للتعليم العالي لخريجي المرحلة الثانوية من مختلف الخلفيات الأكاديمية والاجتماعية ممن لم يتمكنوا من الانضمام لبرامج البعثات الخارجية سابقاً. ويزود البرنامج المموّل بالكامل الطلبة بمجموعة واسعة من المهارات المستقبلية والتجارب التعليمية الدولية لتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي في أبوظبي.