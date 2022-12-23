«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تُعلن نتائج الدورة الـ 25

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نتائج منافسات الدورة الخامسة والعشرين من جوائزها المحلية، وذلك خلال اجتماعه الذي عُقد في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار برئاسة معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس المجلس، والدكتور خليفة السويدي، الأمين العام للمؤسسة وكل من أعضاء المجلس عيسى الحاي الميدور وعبدالله سعيد باليوحة وسليمان عبدالخالق الأنصاري.

وقد تم اعتماد فوز 49 متميزاً من مجموع 177 مرشحاً خضعوا للتحكيم النهائي في جوائز الطالب المتميز والطالب الجامعي المتميز والمعلم المتميز وجائزة التربوي المتميز وجائزة المدرسة المتميزة، وبلغ عدد المشاركين في الجوائز 134 طالباً وطالبة في التعليم العام والتعليم العالي منهم 84 طالباً في المجال الأكاديمي و49 طالباً في المجال غير الأكاديمي.

وأشاد معالي حميد محمد القطامي بدور وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي والشركاء الاستراتيجيين في دعم أهداف المؤسسة والتزامهم بمساندة جهودها الرامية إلى توفير فرص للتطوير والابتكار في المنظومة التعليمية من خلال مشروعات وبرامج رائدة تستهدف التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين والتي من شأنها تعزيز خطط المؤسسات المعنية بتحقيق جودة الأداء التعليمي في المجتمع.

ويُذكر أنه سيتم تكريم الفائزين في مارس 2023.