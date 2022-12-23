«إسلامية دبي» تبحث التعاون مع «نور للترجمة»

دبي (الاتحاد)

بحثت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي آلية تعزيز سبل التعاون المشترك والتعاقد لمشروع ترجمة تفسير الدائرة للقرآن الكريم إلى لغات عالمية، ونشرها وطباعتها مع مركز نور العالمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعقدت الدائرة في مقرها بالممزر اجتماعاً تنسيقياً موسعاً حضره كل من الدكتور علي حسن المرزوقي مدير إدارة البحوث والمهندس علي بن عبد الله الماضي مدير عام المركز والوفد المرافق له، وحمد محمد صالح رئيس قسم المواقيت والأهلة وعبد الله يعقوب الهاشمي بإدارة البحوث.

وقال الدكتور علي حسن المرزوقي إن مشروع ترجمة تفسير القرآن الكريم بالدائرة يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة 2022-2024، وقد تم بحمد الله إصدار نسخة تفسير القرآن الكريم في عام 2020م حيث عمل عليه نخبة من علماء الدائرة على مدى أكثر من 10 سنوات، ليكون الأول من نوعه تحت إشراف جهة حكومية، والأول كذلك لمراجعته من قبل مؤسسة علمية جامعية مرموقة، وستتم أعمال الترجمة لتفسير القرآن الكريم ضمن ضوابط ومعايير محددة ومتفق عليها.

وتابع المرزوقي بأن الدائرة مستمرة في تكوين علاقات وشراكات عديدة مع مؤسسات علمية ومتخصصة في مجالات ترجمة تفسير القرآن الكريم، ومركز نور انترناشونال من المراكز والمؤسسات المستهدفة ضمن هذا الإطار.

وتم في الاجتماع تبادل سبل تعزيز التعاون والمقترحات والأفكار، والنظر في الآليات لإنجاز المشروع، وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات في سبيل إنجاح مشروع الترجمة.

وكرم علي المرزوقي المهندس علي بن عبد الله الماضي ونقل له تحيات حمد الشيباني مدير عام الدائرة وأهداه نسخة من مصحف الشيخ مكتوم ونسخة أخرى من تفسير الدائرة للقرآن الكريم.

وفي نهاية الزيارة أثنى الوفد الزائر على جهود الدائرة آملين استمرار وتبادل العلاقات في سبيل تعزيز أطر التعاون ومجالات العمل المشترك.