منصة توظيف أصحاب الهمم تستقبل 475 طلباً

آمنة الكتبي (دبي)

استقبلت وزارة تنمية المجتمع، من خلال منصة توظيف أصحاب الهمم، 475 طلب توظيف من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي ترغب بتوظيف أصحاب الهمم، وذلك بحسب موقع الوزارة الإلكتروني، وتولي الوزارة اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، وتحرص على تمكينهم وإدماجهم مجتمعياً بشكل كامل، من خلال المساهمة في توفير فرص وظيفية تتلاءم وقدراتهم عبر منصتها الإلكترونية؛ منصة توظيف أصحاب الهمم.

كما تقوم بجهود كبيرة لتأهيلهم ومنحهم دورات تدريبية تهيئهم لدخول سوق العمل بقوة، سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة، وتهيئة الظروف المناسبة أمامهم وتسخير الإمكانيات لهم، وتأهيلهم مهنياً للدخول في سوق العمل حتى يشاركوا بفعالية في بناء وخدمة وطنهم.

وتسعى المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة تنمية المجتمع إلى توفير فرص عمل لأصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص وفق معايير وآليات محددة تنقسم إلى قسمين، يختص الأول بطلب وظيفة خاصة بأصحاب الهمم إلكترونياً، بالاستناد إلى قدراتهم ومهاراتهم التي عليهم ذكرها عند تقديم الطلب، لتقوم المنصة بالبحث عن الوظائف التي تلائم إمكانياتهم.

أما القسم الثاني فيتعلق بطلب تعيين أصحاب الهمم للجهات الحكومية الاتحادية المحلية والخاصة التي ترغب بتوظيف أصحاب الهمم، ويُطلب من الجهات تقديم المواصفات والمتطلبات المهنية الواجب توافرها لملاءمة متطلباتهم الوظيفية، ومزاولة بيئة العمل، وتهدف الوزارة من خلال هذه المنصة إلى دمج أصحاب الهمم الباحثين عن عمل ضمن معارض التوظيف الموجهة للشباب، بما يعزز من حضورهم في الأنشطة والمناسبات التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وتحرص الوزارة على مشاركة أصحاب الهمم في معارض الوظائف المقامة في الدولة، وذلك في إطار تطبيق محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي اعتمدت قضية التأهيل المهني والتشغيل الدامج كأحد المحاور الأساسية، ودعت إلى إبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية والعملية.

واعتمدت الوزارة قضية التأهيل المهني والتشغيل الدامج لأصحاب الهمم كأحد المحاور الأساسية، بغية تحفيز هذه الفئة للتسجيل في المنصة، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية والعملية، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة لعرض الفرص الوظيفية المتوافرة لديها، وتعمل الوزارة في سياق توفيرها الوظائف لأصحاب الهمم على مواجهة التحديات التي تحيط ببيئة العمل ومدى ملاءمتها، ومدى توافر وسائل أو تقنيات وبرامج مناسبة لهم، ليتم إنجاز العمل بطرق أسهل وأسرع، لا سيما لفئة المكفوفين وضعاف البصر، وكذلك طول ساعات العمل لمستخدمي الكراسي المتحركة.



دليل إرشادي

كانت الوزارة أصدرت دليلاً إرشادياً يستهدف 4 فئات تتضمن الجهات المُشغلة لأصحاب الهمم، والجهات المقدمة لخدمات التأهيل المهني والتشغيل، وأصحاب الهمم أنفسهم، ثم أولياء الأمور، كما وضعت ترجمة ذكية للدليل بلغة الإشارة، بعد مراجعة جميع الإشارات من قبل المختصين بإدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، لتسهيل عملية توظيف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

ويهدف الدليل إلى مساعدة أصحاب الهمم والجهات والمؤسسات، لتسهيل آليات التقديم على الوظائف، واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح، ومن ثم المواصلة في تطوير أنفسهم في بيئة العمل، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات وجهات العمل من تحديد الشخص المناسب من أصحاب الهمم للوظيفة المناسبة لديهم، انطلاقاً من استعداد هذه المؤسسات وطبيعة بيئة العمل لديها.