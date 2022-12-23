تشغيل المرحلة الثانية من التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، في إطار السعي لتطوير منظومة نقل ذكية تدعم التنمية المحلية بقطاعاتها المختلفة وتسهل حركة تنقل سكان إمارة أبوظبي وزوارها، وتعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة تماشياً مع رؤية قيادتنا الحكيمة في أن تصبح مدن إمارة أبوظبي مدناً ذكية ومستدامة.

يأتي ذلك بالتعاون بين دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل، وشركة «بيانات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تحوز G42 أغلبية أسهمها، حيث تختص بيانات في الهندسة المساحية والأنظمة الجيومكانية وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وأكدت دائرة البلديات والنقل أن هذا المشروع يشكل جزءاً من استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، حيث يدعم عملية التحول نحو التنقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، ويعزز الجهود المبذولة لتطوير مدن المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. إذ تعمل دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، على إرساء منظومة نقل ذكية، متكاملة ومستدامة تحقق طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤاها المستقبلية.

من جهته، أوضح مركز النقل المتكامل أن التنقل الذكي يؤسس لمرحلة جديدة من التطور في قطاع النقل المستدام الصديق للبيئة، ويرسخ الأرضية المناسبة التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد بما يدعم بيئة الأعمال والسياحة في الإمارة، لا سيما أن قطاع النقل يُعد من قاطرات النمو المهمة نظراً لما يقدمه من دعم ومساندة وميزة تنافسية للأنشطة الاقتصادية في العديد من القطاعات الأخرى.

بدوره، قال المهندس حسن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات: «ينصب تركيز بيانات على المستقبل ودورها في دعم نظام النقل العام وتزويده بالحلول الذكية والمبتكرة. ولا شك أن تقنية المركبات ذاتية القيادة ستُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل في أبوظبي ليصبح أكثر كفاءة وجاذبية بالنسبة للجمهور. وتسهم شراكتنا الاستراتيجية مع مركز النقل المتكامل في إتاحة وصول الجميع إلى وسائل نقل ذكية وآمنة وصديقة للبيئة، بما يعود بالنفع على المجتمع. ويشكل هذا بداية رحلة النجاح، حيث نواصل بذل جهودنا الحثيثة للاستفادة من كامل إمكانات التكنولوجيا المتقدمة في حياتنا اليومية».

هذا، ويتضمن مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات حتى الآن، أسطولاً من 17 مركبة تشمل (8) مركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية (TXAI)، وتمثل أولى مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دولة الإمارات، وكان قد تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي، وخدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة عدد (6)، إضافة إلى تشغيل عدد (15) محطة للشحن بجزيرتي ياس والسعديات. كما سيتم تشغيل نظام النقل الجماعي - (ART)، في جزيرة ياس، وهو نظام نقل سريع يعمل من دون سكك حديدية للنقل الجماعي. هذا ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق الذكي «TXAI» لحجز وتتبع الخدمات الخاصة بالمركبات.

الجدير بالذكر أن خطة التنقل الذكي في إمارة أبوظبي تهدف إلى تطوير قطاع نقل فعال ومستدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع من خلال رفع كفاءة منظومة النقل ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل ذاتية القيادة ذكية، صديقة للبيئة ومستدامة، تسهم في تقليل تكلفة التنقل وترتقي بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي وتعزز مكانتها العالمية كإحدى أفضل الوجهات للحياة والعمل والاستثمار. كما تدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة بشأن التنمية المستدامة من خلال خفض انبعاثات الكربون تماشياً مع اتفاقية باريس للمناخ، والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.