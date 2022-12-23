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أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق بالدولة

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة (من المصدر)
24 ديسمبر 2022 00:35

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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هطلت يوم أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى  تهيئة الفرصة لتكوّن سحب ركامية ممطرة تصاحبها رياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار وتؤدي إلى اضطراب البحر.
وشملت مناطق هطول  الأمطار صفد وقدفع والحليفات والفصيل بالفجيرة، وسد الرفيصة واستراحة السحب وطريق خورفكان الجديد والنحوة وخورفكان، وبلغت أقل درجة حرارة 8 درجات سجلت على جبل جيس في رأس الخيمة، الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 30.6 درجة مئوية في مصفح (أبوظبي) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ومن المتوقع وفقاً لتقرير  المركز الوطني للأرصاد أن  تتأثر الدولة اليوم السبت وغداً الأحد 24-25  ديسمبر 2022، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات من السحب من جهة الغرب.
ويتوقع أن يكون الطقس من السبت إلى الأحد،غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تزداد كميات السحب على فترات، يتخللها بعض السحب الركامية، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وبعض المناطق الشرقية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار على فترات متباعدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الأحد.
وفيما يتعلق بالرياح، قال التقرير: تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً مساءً اليوم السبت على البحر، وتكون قوية أحياناً، خاصة مع السحب، وفيما يتعلق بالبحر، يضطرب تدريجياً من مساء اليوم  ويصبح شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

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