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«سوق الفريج» في دبي مستمر حتى 10 يناير

خلال الحملة (من المصدر)
24 ديسمبر 2022 00:35

دبي (الاتحاد)

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تستمر مبادرة «سوق الفريج» التي أطلقتها بلدية دبي في 18 ديسمبر الجاري، في حديقتي بحيرة البرشاء، والورقاء 3، استقبال الزوار لغاية 10 يناير 2023، حيث تعدُّ المبادرة فرصةً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج لمنتجاتهم، وتوفير منصة مجانية لعرض منتجاتهم المنزلية المحلية في مكانٍ واحدٍ.
ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية في توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع من المواطنين سكان الأحياء، وتقديم  التسهيلات اللازمة كافة، وتعزيز مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافةً إلى رفع الثقة في المنتجات المنزلية.
وتستقبل حديقة بحيرة البرشاء الزوار بين 18 حتى 27 ديسمبر الجاري، فيما ستفتتح حديقة الورقاء 3 أبوابها أمام زوار السوق في الفترة بين 1 حتى 10 يناير 2023، وتقدم هذه المبادرة عدداً من الامتيازات لأصحاب المشاريع منها، توفير التسهيلات اللوجستية كافة في الموقع وتخصيص منصات عرض مجاناً للمنتجات. يذكر أن بلدية دبي أطلقت في نوفمبر الماضي، الموسم الثاني من مبادرة سوق المزارعين في حديقة النخيل ومستمرة لغاية شهر مارس 2023، وسط مشاركة أكثر من 50 مزارعاً، بهدف توفير منصة موحدة تجمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية، إضافةً إلى تعزيز الثقة في الزراعة المحلية، ودعم المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة من مواطني الدولة.

دبي
الإمارات
الفريج
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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