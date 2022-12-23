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بلدية أبوظبي تنفذ مبادرة لتنظيف شاطئ النوف

مشاركون في المبادرة (من المصدر)
24 ديسمبر 2022 00:35

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال مركز بلدية مصفح مبادرة بيئية مجتمعية تحت شعار: «أنامل أبنائنا أمينة على شواطئنا»، استهدفت تنظيف شاطئ النوف، بالتعاون مع عدد من الأطفال والشركاء، بهدف حماية البيئة البحرية، والشواطئ والارتقاء بجودة الحياة والمرافق الترفيهية والعامة. جاءت هذه المبادرة تماشياً مع رؤية بلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على المظهر العام، وحماية المرافق الترفيهية والشواطئ من أنواع المشوهات كافة، وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية تجاه هذه المرافق، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، خصوصاً لدى الأطفال من خلال إشراكهم في تنفيذ المبادرات التطوعية التي تستهدف حماية المظهر العام والجمالي للمرافق العامة. وقد نجحت الحملة في جمع النفايات والعديد من أنواع المخلفات وترحيلها بالطرق البيئية السليمة، والتخلص منها بهدف تعزيز نظافة الشاطئ والبيئة.

أبوظبي
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بلدية أبوظبي
بلدية مصفح
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