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بلدية عجمان: مشاريع مصفوت تسير وفق الخطط الاستراتيجية

خلال الاطلاع على مشاريع بلدية عجمان في مصفوت (وام)
24 ديسمبر 2022 00:35

عجمان (وام)

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أكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الأعمال الجارية في مدينة مصفوت تسير وفق خطط الدائرة وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتطوير بنية تحتية متكاملة، وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة، موضحاً أن المشاريع المنجزة والمشاريع قيد التنفيذ ستكون وجهة للجميع، وتعد معالم جاذبة للسكان والزوار ووجهة للمستثمرين.
وأضاف خلال تفقده الأعمال بمدينة مصفوت، برفقة سيف غدير الكتبي، مدير إدارة بلدية مصفوت، وعدد من المسؤولين، أن مدينة مصفوت هي منارة للباحثين عن المعالم السياحية الجمالية والطبيعة الخلابة، وقد تمكنت خلال الفترة الماضية من إنجاز جملة من المشاريع الحيوية لتسهيل حياة السكان والزوار.
من جانبه، قدم سيف الكتبي شرحاً مفصلاً عن الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية والمشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها والتي تتلاءم مع احتياجات فئات وشرائح المجتمع كافة والمستثمرين، متطرقاً لمهرجان ربيع مصفوت بنسخته الخامسة والذي يتضمن البطولات الرياضية والأنشطة المعرفية، ويعزز قيم التراث والأصالة والتاريخ العريق.
وتضمنت جولة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مصفوت جلسة تفاعلية مع أهالي منطقة مصفوت ومزيرع، حيث استمع لآرائهم تجاه المشاريع، ومقترحاتهم المبنية على الحكمة والخبرة الطويلة.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
مصفوت
عبد الرحمن النعيمي
دائرة البلدية والتخطيط
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