ضبط حدث آسيوي يمارس السرقة بالإكراه

دبي (الاتحاد)

أحالت النيابة العامة في دبي، حدثاً (17 عاما) من الجنسية الآسيوية، بتهم ارتكابه جناية السرقة في طريق عام، وجنحتي انتحال وظيفة عامة، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وأفادت بشاير الحمادي رئيس نيابة مساعد، بنيابة الأسرة والأحداث، أن المتهم اعتدى على أحد الأشخاص وسرقة محفظته الشخصية، منتحلاً صفة رجل أمن، وذلك بعد تعاطيه المشروبات الكحولية.

وبالتحقيق مع المتهم أقر بارتكابه لجريمتي انتحال صفة رجل أمن والاعتداء على المجني عليه بالضرب في أحد الأماكن العامة بدبي، بعد خلاف نشب بينهما نتيجة الاحتكاك جسدياً وتبادل الشتائم، وتعاطي المشروبات الكحولية، بينما نفى تهمة السرقة بالإكراه.

وأضافت، أنه جرى عرض المتهم على قسم قضايا الأسرة والأحداث وإعداد تقرير بحث الحالة، واستكمال التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام، وجنحتي انتحال وظيفة من الوظائف العامة، وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأمرت بإحالته والدعوى المذكورة إلى محكمة الأحداث لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.