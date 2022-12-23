مدير «تدوير» في الظفرة لـ«الاتحاد»: 4 عقود تشغيلية للمراقبة والتحكم في مطامر نفايات الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد محسن العامري، مدير شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في منطقة الظفرة، أن تدوير أبرمت عقداً لتقديم خدمات استشارية، ودراسة جدوى تشمل الجوانب الفنية والمالية والبيئية لتطوير وتشغيل مشروع استخراج وتحويل الغاز إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة، بما فيها دراسة متطلبات السوق المحلي واحتياجات الدولة للمشروع ومجالات الاستفادة من الغازات الدفيئة المتولدة في مكب النفايات في الظفرة.

كما يشمل العقد عمليات الحفر واختبارات ضخ الغاز والكميات المتوقع توليدها خلال 10 سنوات ضمن الموقع المحدد، فضلاً عن تقييم خصائص الغاز المستخرج. وبين العامري، أنه سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع في الوقت المناسب، ضمن جهود تدوير المبذولة لتطوير مشاريع معالجة وإعادة تدوير النفايات، وإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لإدارة النفايات، وذلك بما ينسجم مع جهود تدوير الرامية إلى الحفاظ على نظافة إمارة أبوظبي ومظهرها العام وتوفير بيئة صحية.وأشار العامري إلى أن منطقة الظفرة تضم مجموعة من المشاريع التطويرية المهمة التي تهدف إلى معالجة مخلفات النفايات وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية، ومنها مشاريع مجمع التدوير الصديق للبيئة EcoPark الواقع في طريق حميم - مناطق الظفرة وأبوظبي، وتحتوي على محارق النفايات الطبية والخطرة، محرقة الحيوانات النافقة، كسارة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، ومحطة معالجة مخلفات النفايات السائلة، بالإضافة إلى خلايا هندسية للطمر السليم للمخلفات الخطرة. كما يعمل «تدوير» من خلال المشاريع المذكورة على توظيف أحدث التقنيات المتطورة لضمان توفير أفضل سبل معالجة مخلفات النفايات وفق أعلى المعايير والمستويات.

وأضاف، أن منطقة الظفرة تضم أيضاً مصنعاً للسماد في ليوا لمعالجة المخلفات الخضراء، وكسارة متنقلة في غياثي لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، ومحطة متنقلة غياثي لمعالجة مخلفات الإطارات.

تقنية «إنترنت الأشياء»

أوضح العامري، أن محطة معالجة مخلفات الهدم والبناء تعتمد على تقنية «إنترنت الأشياء» (IoT)، والتي تسهم في تمكين المحطة من زيادة وقت التشغيل إلى الحد الأقصى مع تحسين كفاءة الطاقة، إذ تعمل من خلال مستشعرات الحركة اللاسلكية الذكية على مراقبة أصول وآليات العمل في المحطة، وربط كل جهاز بالمنصة السحابية التي تسمح بتحليل مفصل لحالة الجهاز.

وباستخدام التقنية، تعمل أنظمة المراقبة اللاسلكية في المحطة على قياس صحة وحالة الأجهزة، مثل درجة الحرارة ومعدل الاهتزاز لكل دقيقة، ما يوفر المعلومات اللازمة التي تقلل من احتمال توقف الأجهزة عن العمل، وزيادة العمر الافتراضي لها، وبالتالي تحسين الكفاءة الكلية للمصنع.

ويواصل المركز جهوده لاستقطاب أحدث التقنيات لرفع كفاءة الخدمات التي يوفرها للأفراد، وذلك بما ينسجم مع استراتيجيته الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومستدامة.

ويهدف المركز إلى إعادة تدوير تلك المخلفات، وفقاً للمقاييس والمعايير المحلية والدولية في ذلك المجال وتحويلها إلى رافد اقتصادي للإمارة، من خلال تبني أحدث التقنيات والبرامج المتعددة، وذلك ما يعكس التزام وحرص مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» للحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة.

4 عقود تشغيلية

وأشار العامري إلى أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات وقع أربعة عقود تشغيلية خلال هذا العام، من بينها عقد إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة والتحكم في مطامر النفايات الخاضعة للرقابة في مدينة العين ومنطقة الظفرة، مع شركة الجبال الخضراء للخدمات البيئية وللنقليات لمدة ثلاث سنوات، وذلك لاستقبال وفرز وطمر النفايات البلدية الصلبة والنفايات التجارية والصناعية الصلبة المنتجة وفق المعايير البيئية المتبعة، حيث ينسجم هذا العقد مع جهود المركز الرامية إلى تطوير آليات ونظم ستعمل على رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المطامر، وتحقيق مستهدفات الإمارة 2030.

وأكد العامري، أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» يعمل على تكثيف جهوده المبذولة في معالجة وإعادة تدوير النفايات بأنواعها وأحجامها المختلفة، من خلال توفير فرق العمل المتخصصة بجمع ونقل النفايات لمحطاته الموزعة في أرجاء الإمارة، لمعالجه وإعادة تدوير النفايات وتحويلها لمنتجات صديقة للبيئة للاستفادة منها في مختلف المجالات والمشاريع.

وتشمل النفايات مخلفات الهدم والبناء والنفايات التي يتم فرزها وتفتيتها لإنتاج الحصى واستخدامه في مشاريع وطنية حيوية وتعبيد الطرق وتسوية التربة، كما يعمل المركز على إعادة تدوير النفايات الزراعية والحيوانية والتي من خلالها يتم إنتاج السماد بمختلف أنواعه والإطارات، حيث يقوم بإعادة تدويرها، التي تستخدم في إنتاج الأرضيات المطاطية الخاصة بالحيوانات والبلاط المطاطي الخاص بالأرصفة، ليتم الاستفادة منها في مختلف القطاعات والمجالات.

النفايات الطبية الخطرة

كما يقوم المركز بالتعامل مع النفايات الطبية والخطرة، حيث يخصص فرق عمل لتسلمها من المرافق الطبية ونقلها للمحطات الخاصة بمعالجتها، ومن ثم حرقها في درجات حرارة عالية، وذلك مع اتباع أفضل الممارسات البيئية والصحية المطبقة في الدولة.

كما يقوم المركز بالمعالجة السليمة لمخلفات الحيوانات النافقة، من خلال المحارق المخصصة والتي تسهم في التخلص السليم لتفادي أي خطر بيولوجي من النفايات العضوية الصادرة من الحيوانات النافقة.

ويواصل المركز أيضاً جهوده للارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة التي يقدمها للمجتمع، من خلال تحسين سبل إدارة النفايات في الإمارة وتحويلها إلى رافد اقتصادي، بإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة.

50 ألف طلب لمكافحة آفات الصحة العامة

نجح المركز خلال النصف الأول من العام الجاري في التعامل مع 50 ألف طلب لمكافحة آفات الصحة العامة. كما نجح في خفض نسبة الإصابة بالآفات الناقلة للأمراض إلى 1.9%، وهي أقل من الحد الأدنى المسموح به 5%، وخفض نسبة الإصابة بالبعوض إلى 1.4% وذلك من خلال زيادة أعداد مصايد البعوض الذكية، والتي وصل عددها إلى 640 مصيدة موزعة في إمارة أبوظبي.

كما يركز المركز على تعزيز الاستدامة واستقطاب أفضل التقنيات المعتمدة عالمياً لضمان تميز خدماته، ولتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية لبناء أنظمة متكاملة لإدارة وتقديم خدمات ذات قيمة للمتعاملين والمجتمع.

أعلى المعايير

أشار العامري، إلى أن شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، نجحت في معالجة وإعادة تدوير أكثر من مليون طن من النفايات، خلال النصف الأول من العام الجاري، ومعالجة نحو 103 آلاف طن من النفايات الطبية والخطرة ومخلفات الحيوانات النافقة، ويأتي ذلك في إطار جهود تدوير للحفاظ على نظافة إمارة أبوظبي ومظهرها العام، ووفق خطط عمله لضمان توفير خدماته وفق أعلى المعايير ولممارسات المعتمدة.

خطط شهرية

اعتبر العامري، أن مكافحة آفات الصحة العامة من أهم الخدمات التي يوفرها مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وتشمل خدمات وبرامج عمل مجدولة تقدم وفق خطط شهرية، مع الأخذ بالاعتبار مواسم وفترات التكاثر والانتشار لهذه الآفات، بهدف السيطرة عليها، بما فيها عمليات المسح الميداني والاستكشاف الحشري والمعالجة بصورة شهرية. هذا بالإضافة إلى تسلم وتنفيذ طلبات الخدمة الواردة من الجمهور. كما تعمل فرق التفتيش والمكافحة التابعة لإدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في المركز بشكل متواصل على تكثيف جهودها وتعزيز أنشطتها على صعيد مكافحة آفات الصحة العامة في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي.

يتبع مركز أبوظبي الإدارة النفايات «تدوير» نظام المكافحة المتكاملة (IPM) والمتبع عالمياً، وهو نظام متكامل لإدارة مكافحة الآفات واتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهم في تخفيض نسب الإصابة بالآفات ونشاطها بوساطة تكامل استراتيجيات عدة لتوفير حلول دائمة للسيطرة عليها مع التقليل من استخدام المبيدات.

كما يعمل المركز على تنفيذ عمليات المسح الحشري والمكافحة بشكل دوري لجميع المناطق في إمارة أبوظبي، تشمل الشوارع العامة والفرعية، الدوائر والمؤسسات الحكومية والمساجد والمسالخ الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة والأسواق العامة، المزارع والعزب وكافة المناطق السكنية والتجارية.