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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
أبوظبي
23 ديسمبر 2022 17:09
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً مساءً وقوية أحياناً على البحر مع السحب. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً ليلاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والثاني عند الساعة 03:27، والجزر الأول عند الساعة 20:24 والثاني عند الساعة 07:16.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والثاني عند الساعة 23:12، والجزر الأول عند الساعة 16:07 والثاني عند الساعة 05:04.
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المصدر: وام
طقس الإمارات
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