السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
23 ديسمبر 2022 17:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً مساءً وقوية أحياناً على البحر مع السحب. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً ليلاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والثاني عند الساعة 03:27، والجزر الأول عند الساعة 20:24 والثاني عند الساعة 07:16.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والثاني عند الساعة 23:12، والجزر الأول عند الساعة 16:07 والثاني عند الساعة 05:04.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أمطار على مناطق بالدولة
المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
السحب الركامية
الأمطار
آخر الأخبار
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلا وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
من منطقة خيرسون (أرشيفية)
عربي ودولي
قتلى و20 جريحاً إثر قصف روسي على وسط خيرسون
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©