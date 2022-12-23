السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الموارد البشرية لحكومة دبي تحدد عطلة رأس السنة الميلادية

الموارد البشرية لحكومة دبي تحدد عطلة رأس السنة الميلادية
23 ديسمبر 2022 12:31

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023. واستثنى التعميم الذي أصدرته الدائرة، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطراد خلال يوم العطلة. ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، وإلى شعوب دول العالم كافة، داعية الله عز وجل أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
تكريم شما بنت سلطان بن خليفة بجائزة في مجال الاستدامة
المصدر: وام
دبي
رأس السنة الميلادية
آخر الأخبار
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلا وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
من منطقة خيرسون (أرشيفية)
عربي ودولي
قتلى و20 جريحاً إثر قصف روسي على وسط خيرسون
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©