السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل الوزير الثاني للشؤون الخارجیة في بروناي

عبدالله بن زايد يستقبل الوزير الثاني للشؤون الخارجیة في بروناي
23 ديسمبر 2022 10:55

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي داتو أريوان يوسف، الوزير الثاني للشؤون الخارجیة في سلطنة بروناي دار السلام. وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائیة بین البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك.

وأشاد سمو الشیخ عبدالله بن زايد آل نھیان - خلال اللقاء - بانعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة بین دولة الإمارات وسلطنة بروناي.. مشیراً إلى أھمیة دورھا في تفعیل التعاون والحوار البناء بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخیر على شعبیھما. وقال سموه إن العلاقات الثنائیة تشھد نمواً وتطوراً في ظل اھتمام قیادتي البلدين بتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

بدوره، أشاد معالي داتو أريوان يوسف بالمكانة الرائدة التي تحظى بھا دولة الإمارات على المستويین الإقلیمي والدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائیة الوثیقة التي تربط بین دولة الإمارات وبلاده، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بین البلدين. حضر اللقاء .. معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا والسفير غير المقيم لدى بروناي دار السلام.

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم مساعدات لأوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء القاسية
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال
المصدر: وام
الإمارات
بروناي
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلا وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
من منطقة خيرسون (أرشيفية)
عربي ودولي
قتلى و20 جريحاً إثر قصف روسي على وسط خيرسون
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©