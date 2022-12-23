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الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجیة الیونان

عبدالله بن زايد
23 ديسمبر 2022 10:44

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي نیكوس ديندياس، وزير خارجیة جمھورية الیونان الصديقة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في دبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائیة واستعراض ملفات الصداقة والشراكة الاستراتیجیة، إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال محادثاته مع معالي ديندياس أن العلاقات الإماراتیة الیونانیة تشھد نمواً وتطوراً في ظل الشراكة بین البلدين الصديقین. وشدد على حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخیر على شعبیھما.

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من جانبه، أكد معالي نیكوس ديندياس على عمق العلاقات الإماراتیة الیونانیة، وحرص البلدين الصديقین وقیادتیھما على تعزيزھا وتنمیتھا في المجالات كافة. حضر اللقاء.. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة سليمان المزروعي سفير الدولة لدى اليونان.

المصدر: وام
الإمارات
اليونان
عبدالله بن زايد
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