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شرطة أبوظبي تطلق خدمة توصيل لوحات المركبات

شرطة أبوظبي تطلق خدمة توصيل لوحات المركبات
23 ديسمبر 2022 09:58

أطلقت شرطة أبوظبي خدمة توصيل لوحات المركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات على مستوى الدولة عبر شركة التوصيل المختصة دون الحاجة للرجوع لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين.
ويتم التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الخدمة الإلكترونية لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية "تم" ثم اختيار الخدمة ودفع الرسوم بعدها يتم التواصل مع المتعامل لتحديد موعد ومكان توصيل اللوحات في الوقت المناسب مع تحديث البيانات على النظام المروري.

وأكد العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية في مساعيها الدؤوبة لتحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً، مشيراً إلى العمل المستمر وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع من خلال الارتقاء بمستوى الرضا عن الخدمات الشرطية.

ولفت إلى اهتمام مديرية ترخيص السائقين والآليات المستمر بالإسهام بدورها في تلبية احتياجات المتعاملين عبر المشاركة بتطوير الخدمات الذكية ومواكبة التقنيات الحديثة وتبسيط الإجراءات تماشياً مع التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.

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