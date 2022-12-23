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الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان

الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
23 ديسمبر 2022 08:30

أعلن مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الخميس، تخصيص تمويل بقيمة 14 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم تقديم المساعدة الإنسانية المباشرة إلى أكثر من 262 ألف شخص في جنوب السودان ممن تضرروا من جراء العنف المتزايد والفيضانات الشديدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إن الصدمات المترابطة خلفت تأثيرا مدمرا على الفئات الأكثر ضعفا.

وقالت  سارة بيسولو نيانتي، منسقة الشؤون الإنسانية لجنوب السودان إن هذا التمويل سيدعم الجهود الرامية للحد من الفئات المستضعفة ومخاطر الحماية من خلال الأنشطة التي تنفذها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.

وفي هذا العام وحده، تم تخصيص 54 مليون دولار للمشاريع الإنسانية في جنوب السودان ، بما في ذلك آخر 14 مليون دولار مخصصة لحالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل.

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المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
جنوب السودان
مساعدات إنسانية
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