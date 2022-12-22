راشد المعلا يعزي في وفاة ماجد بن يوسف ومنى بن عمير

أم القيوين (وام)

قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له ماجد محمد علي راشد بن يوسف. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة عود الطاير في أم القيوين، عن خالص عزائه ومواساته لذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

وقدّم سموه، مساء أمس، واجب العزاء إلى خلفان أحمد مسفر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، في وفاة المغفور لها زوجته منى محمد خليفة بن عمير.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الرأس في أم القيوين، عن خالص عزائه ومواساته لأنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.