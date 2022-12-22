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الإمارات: محاربة الإرهاب مطلب شرعي وإنساني

الإمارات: محاربة الإرهاب مطلب شرعي وإنساني
23 ديسمبر 2022 01:33

امحج قلعة (وام)

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أكدت الإمارات، أن التعايش والتعارف والتعاون مصلحة إنسانية ضرورية وقيمة شرعية، وأن محاربة الإرهاب والتحذير منه مطلب شرعي وإنساني، جاء ذلك خلال مشاركة وفد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة والهيئة العامة للأوقاف وَالشُّؤُون الإسلامية في المؤتمر الدولي حول «دور القيادات الدينية التقليدية في منع المظاهر المدمرة في مواجهة تحديات العصر» الذي أقيم في جمهورية داغستان يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.
وأكد الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة خلال كلمته في المؤتمر، أن الرسالات الإلهية أصلها واحد، نزلت من الله سبحانه وتعالى للخلق أيا كان جنسهم من أجل أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يتعاونوا فيما بينهم وأن يبتعدوا عن الآثام وبواعث الخلاف والنزاع والفتن، مشيا إلى أن كل الاديان تشترك في قدسية الحياة المشتركة بين جميع الديانات السماوية وأن الأسرة أساس المجتمع ومؤسسة الزواج هي الحالة الطبيعية المتلائمة مع الفطرة الإنسانية. وذكر أن هناك قيما مشتركة لا يختلف عليها حتى غير المؤمنين إطلاقا الذين لا يدينون بدين من الأديان مثل مسائل العدل وإقرار السلام والبعد عن العنف والكراهية وكل هذه القضايا..مشيرا إلى أن الإسلام يدعو المسلمين إلى التعاون مع غيرهم أيا كانوا في المجالات الإنسانية المشتركة التي لا تتعارض مع أسس الدين الإسلامي. 
من جانبه أكد فضيلة الشيخ أحمد محمد الشحي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال كلمته في المؤتمر أن الدين جاء لسعادة البشر في الدنيا والآخرة، وصيانة مصالحهم العاجلة والآجلة، وحفظ الضروريات الكبرى، وحفظ الأنفس وتحريم العدوان والاعتداء وأن من خصائص الدين الحنيف الحث على الوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والإرهاب، والتحذير من الغلو في الدين.
وقال إن التعايش والتعارف والتعاون مصلحة إنسانية ضرورية وقيمة شرعية، فالإنسان كما ذكر العلماء والحكماء مدني بالطبع، وذلك يقتضي منه أن يتعايش مع بني جنسه لتحقيق المصالح المشتركة.. موضحا أن من خصائص الدين الحنيف ترسيخ التسامح وجعل الأخلاق الحميدة ركيزة أساسية في التعامل مع الناس، والتزام الصدق والوفاء والأمانة وسائر الأخلاق في مختلف الظروف والأحوال.
وأكد أن من القيم الدينية الراسخة عدم إكراه الناس في الدين، والنصوص القرآنية والنبوية صريحة في ذلك، كما قال الله تعالى في محكم التنزيل: {لا إكراه في الدين}. وأشار إلى أن محاربة الإرهاب والتحذير منه مطلب شرعي وإنساني، لما في الإرهاب من الضرر البالغ والعدوان بغير حق وانحراف عن الفطرة السوية، وقد حذر الإسلام من ذلك أشد التحذير.

محاربة الإرهاب
الإمارات
مكافحة الإرهاب
داغستان
المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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