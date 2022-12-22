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عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة مهير علي الكتبي

عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة مهير علي الكتبي (وام)
23 ديسمبر 2022 01:32

الشارقة (وام) 

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له مهير علي بن بليشة الكتبي، والد كل من علي وعبدالله ومحمد وثاني مهير الكتبي.
وأعرب سموه -خلال زيارته لخيمة العزاء بمنطقة الرفيعة في الشارقة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ راشد بن سعيد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

عمار النعيمي
الإمارات
ولي عهد عجمان
عجمان
عمار بن حميد النعيمي
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