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«الموارد الطبيعية» تستعرض تجربتها في «مختبر الابتكار»

مشاركون في الورشة (من المصدر)
23 ديسمبر 2022 01:28

الفجيرة (الاتحاد) 

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شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في ورشة عمل لبرنامج أفضل الممارسات الحكومية الذي عُقد في مقر جامعة أم القيوين بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الدوائر والجهات الحكومية.
واستعرضت المؤسسة تجربتها لـ «مختبر الابتكار»، كأفضل الممارسات في مجال الابتكار في العمل الحكومي، القائم على أحدث الممارسات والحلول التقنية والمنهجيات الذكية التي تستجيب بكفاءة عالية للمتغيرات المتسارعة ويواكب التقدّم التكنولوجي بالاعتماد على توظيف التكنولوجيا الرقمية المتقدّمة في القطاع التعديني بإمارة الفجيرة، وذلك انطلاقًا من رؤية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية الطموحة لتحسين خدماتها الرئيسية وضمان تطبيق أنظمة متكاملة لدعم إدارة البيانات والتطوير المستمر في عملياتها، بما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إرساء معايير التميز والإبداع في العمل الحكومي.
وجرى خلال الورشة تسليط الضوء على دور المؤسسة القيادي وإسهاماتها في تعزيز الابتكار عبر برامجها وفعالياتها المتخصصة، في ضوء الاحتياجات الملحّة التي تتطلّب تطبيق أفضل الممارسات بالاعتماد على الرقمنة وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات وتحقيق أهداف الاستدامة وغيرها. كما تم في الوقت ذاته عرض الفُرص والتحدّيات وطرق تبنّي الأفكار النوعية والسياسات الخاصة بالابتكار في المؤسسة، إلى جانب التعريف بجهودها في دعم قدرات كوادرها البشرية خلال رحلتها للتحوّل الرقمي لتتماشى مع التغييرات والرؤى المستقبلية. وحظيت تجربة المؤسسة باهتمام وتفاعل الجهات المشاركة، حيث ساهمت ورشة العمل في تبادل التجارب الناجحة وتم على هامشها مناقشة سُبل التعاون وتعزيز الشراكات لتوسيع نطاق الممارسات المبتكرة.

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
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مختبر الابتكار
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