انطلاق حملة «معدات السلامة» في «صناعية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة حملة توعية بعنوان «معدات الوقاية الشخصية في الورش الفنية»، استهدفت المناطق الصناعية في إمارة الشارقة، وارتكزت على التوعية من خلال توزيع المنشورات التوعوية التي توضح معدات الوقاية الشخصية الواجب ارتداؤها لتفادي الإصابات الناتجة عن الأخطار المتواجدة في الورش الفنية كورش النجارة وتصليح السيارات وغيرها، حيث استمرت الحملة لمدة شهر واحد في مرحلتها الأولى.

وقال المفتش حسن علي النمر ضابط أول وقاية وسلامة: إنه خلال الزيارات التفتيشية الدورية للورش الفنية تم رصد العديد من الممارسات الخاطئة، والتي تؤدي إلى حوادث عديدة تؤثر على سلامة العاملين في هذه الورش، ومن هنا جاءت فكرة الحملة، لتوعية العاملين بالورش الفنية بمعدات الوقاية الشخصية وأهميتها وطريقة استخدامها بالشكل الأمثل.

وأوضح المفتش سيف إسماعيل الزرعوني ضابط أول وقاية وسلامة، أن الحملة توضح لأصحاب العمل والعاملين مدى أهمية معدات الوقاية الشخصية، ودور صاحب العمل في توفيرها للعاملين حسب الأعمال الموكلة لهم، مما لها من أثر بالغ في تقليل نسبة الإصابات التي يمكن أن تحدث ضمن كافة المنشآت والمواقع الصناعية والورش المهنية وكل ما من شأنه تعريض العنصر البشري لأي خطر محتمل الحدوث، أثناء تأديته لعمله، وذلك بشرط التقيد باستعمال هذه المعدات على الدوام ومراقبة جودتها وجاهزيتها الفنية وصيانتها بشكل دائم.

ويوضح دليل معدات العمل الآمنة في نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية الإجراءات الواجب اتخاذها عند البدء بالأعمال والتخطيط الأمثل لأدائها، والتي تعتبر عملية اختيار معدات السلامة المطلوبة أحد أهم هذه الإجراءات، حيث إنه عند اختيار المعدات المناسبة يجب على مسؤول السلامة في موقع العمل تحديد نوع النشاط المزاول، ودراسة كافة المخاطر التي يمكن حدوثها، فلكل مكان عمل خصوصيته وتفرده.