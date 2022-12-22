حمدان بن زايد: هدفنا تحفيز قطاعي السياحة والترفيه

الظفرة (وام)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الوجهة السياحية المتكاملة «ساحل المغيرة» و«ممشى المغيرة» المشروعين اللذين تم تنفيذهما وتطويرهما في منطقة الظفرة من قبل شركة مدن العقارية ويقعان بجوار منتجع المغيرة - باب النجوم.

واستمع سموه بعد وصوله إلى شرح عن «ساحل المغيرة» الذي تبلغ مساحته نحو 12 هكتاراً، ويضم مجموعة من منافذ البيع بالتجزئة، ومراكز للترفيه والتسلية، ونحو 15 مطعماً ومقهى، وثلاثة مبانٍ تجارية، ومركزاً متعدد الاستخدامات، وساحة للفعاليات، فضلاً عن حديقة مائية وحلبة تزلج ومنطقة ألعاب رياضية مفتوحة وملاعب خارجية لكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة ومسار للدراجات ومركز لألعاب «الليزر تاغ» و«بينت بول».

كما اطلع سموه على تفاصيل مشروع «ممشى المغيرة» الذي يمتد طول الممشى الخشبي فيه إلى نحو 2 كيلومتر بين أشجار القرم والبحر، ويعد المشروع المتكامل موطناً للمناظر الطبيعية والإطلالات الخلابة مثل أشجار القرم الطبيعية التي يمكن للزوار الوصول إليها من رصيف المراكب الصغيرة أو من خلال المحطات التعليمية في الممشى.

ويتميز الممشى بأبراج عالية، تسمح للزوار بمشاهدة الأشجار والطيور، والتعرف على الطبيعة البيئية من خلال محطات تعليمية عن الكائنات الحية المختلفة مثل طائر مالك الحزين الأسود وأبقار البحر، والاستمتاع بالمشاهد الخلابة لمنطقة أشجار القرم والبحر المفتوح.

وقام سموه بعد ذلك بجولة على المشروعين، اطلع خلالها على أهم الخدمات والمرافق والتسهيلات المتنوعة التي تقدم لأفراد المجتمع، ويتم تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، أن منطقة الظفرة تواصل العمل نحو تعزيز مكانتها في القطاع السياحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية التي تلبي متطلبات التطور القائم في منظومة العمل السياحي في المنطقة، ما يسهم بالتالي في تحفيز قطاعي السياحة والترفيه.

وقال سموه: «إن افتتاح ساحل المغيرة وممشى المغيرة يثري الإمكانات السياحية والاقتصادية لمنطقة الظفرة لكونه يوفر فرصاً استثمارية جذابة وخيارات متعددة، تلبي وسائل الراحة التي يستمتع بها المقيمون والزوار».

ونوه سموه بأهمية هذه المشاريع وانعكاسها على مختلف القطاعات، خاصة القطاع الخاص الذي يحظى بأهمية كبيرة في دعم العمليات الإنشائية والتطويرية على مستوى منطقة الظفرة، وبناء الفرص الجديدة في هذا الإطار.

وأشاد سموه بالدور الريادي الذي تقوم به شركة «مدن العقارية» في تعزيز القطاع السياحي والتطوير العقاري على مستوى إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال عبدالله الساهي، العضو المنتدب لشركة مدن العقارية: «يسعدنا افتتاح ساحل المغيرة وممشى المغيرة للعامة الذي يعد الإضافة الأحدث إلى مجموعة مشاريعنا التي تؤكد التزام الشركة بتطوير مجموعة من المشاريع الجذابة التي تعزز مكانة أبوظبي وجهةً سياحيةً وترفيهيةً مميزة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في العاصمة أبوظبي، ودفع قطاع السياحة والبناء على مكتسباتنا لترسيخ مكانة العاصمة وجهةً سياحيةً رائدةً».

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله الساهي، العضو المنتدب لشركة مدن العقارية، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وبيل أوريجان، المدير التنفيذي لشركة مدن العقارية، وعدد من كبار المسؤولين.