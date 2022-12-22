78 باحثاً من جامعة الإمارات نُشِرت أعمالهم عالمياً

العين (الاتحاد)

كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، 78 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين، بناءً على سجلات منشوراتهم في عام 2021 والذين نشروا في أعلى 1% وأعلى 5% من المجلات العلمية، حسب قاعدة البيانات العلمية العالمية «اسكوباس»، بحضور الدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، والبروفيسور ماثيو إيفانز، نائب المدير للشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور أحمد مراد، النائب المُشارك للبحث العلمي، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين المُتميّزين.

وثمّن معالي زكي نسيبة جهود الباحثين وتميزهم في نشر أبحاثهم في المجلات العلمية الرائدة في العالم، مؤكداً أن البحث العلمي، ونقل نتائج البحوث، وتعليم جيل المستقبل من الباحثين، تُشكّل ركائز أساسية لخطة الإمارات 2071، وعناصر أساسية للسياسة الوطنية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في التنمية المُستدامة والاقتصاد المعرفي، ويُعزّز من مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار.

وأكد معاليه أن نجاح الباحثين المُتميّز يؤكد صحّة استراتيجية جامعة الإمارات 2023-2026 في تطوير نظامها البحثي القائم على الابتكار في مجالات العلوم الصحية والطبية، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، واستدامة المياه والطاقة والغذاء والزراعة، والتكنولوجيا الرقمية والأمن، وعلم المواد والتصنيع، إضافة إلى القضايا الناشئة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وقدرة الجامعة على إنتاج خبرات علمية رائدة عالمياً، وتبادل الخبرات العلمية على مستوى العالم، وإثراء الخطط الدراسية بالمعرفة المُتطوّرة ومهارات البحث المُتقدّمة، والتي تنعكس إيجاباً على الأجندة الوطنية.

وأضاف معالي زكي نسيبة: «ضمن خططنا المُستقبلية لجامعة الإمارات، وضعنا في الحسبان أن يكون الباحثون بمثابة قدوة وقادة في مجتمعنا الأكاديمي، ومن خلال مشاركتهم مهاراتهم وخبراتهم مع زملائهم وطلابهم. ولقد أدخلنا أيضاً تصنيفاً جديداً لأعضاء هيئة التدريس، مما يُتيح أمامنا الفرصة لتحديد أعضاء هيئة التدريس المُنتجين للبحث العلمي، مع تخفيض العبء التدريسي لهم ودعمهم، مما يمكن الجامعة من إنتاج بحوث علمية متميزة عالمياً».

واختتم معالي زكي نسيبة بالقول: «يعمل الباحثون والمدرسون والطلاب والإداريون والقيادة في جامعة الإمارات معاً. وبذلك نعكس خطة الإمارات المئوية 2071: بناء مجتمع سعيد ومتماسك. ومن خلال أبحاثنا وتعليمنا نقوم بإعداد ودفع الاستدامة المستقبلية للأمة».