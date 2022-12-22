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الإمارات

فريق جامعات الدولة الثالث في مسابقة إقليمية

فريق الجامعات المشارك في المسابقة (وام)
23 ديسمبر 2022 01:28

مسقط (وام)

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حصد فريق من جامعات الدولة المركز الثالث ضمن نسخة العام 2022 من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين على مستوى المنطقة خلال الحفل الختامي الذي أقيم أمس في العاصمة العمانية مسقط. وشهدت مسابقة العام الحالي منافسة كبيرة بين 15 فريقاً من المواهب التقنية المميزة والذين ترشحوا من بين 19.300 طالب مشارك من 472 جامعة و11 دولة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحضور صاحب السمو تيمور بن أسعد آل سعيد، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، وصاحب السمو كامل بن فهد آل سعيد، مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من السفراء.
وفاز فريق الإمارات الذي يتألف من مريم عودة من جامعة الشارقة، وإياسو أرايا وسمون فتوي من كليات التقنية العليا، بالمركز الثالث، فيما نال فريق باكستان «1» وفريق العراق «1» جائزة المركز الثاني، بينما فاز الفريق الأردني بالمركز الأول. وقال الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، تم تنظيم مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2022 في سلطنة عُمان، بالتعاون مع وزارة العمل وعُمانتل وهواوي، كجزء من مبادرة «مكين» لتحسين المهارات الرقمية.

الإمارات
مسابقة هواوي لتقنية المعلومات
مسقط
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