الجمعة 23 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة الشارقة تكرم «أبطال الإرشاد الأكاديمي»

حميد مجول وكبار الحضور خلال الحفل (من المصدر)
23 ديسمبر 2022 01:27

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: هدفنا تحفيز قطاعي السياحة والترفيه
الإمارات تدعو إلى عدم تسييس الملف الإنساني في سوريا

كرم الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، 20 من أعضاء الهيئة التدريسية الذين شاركوا في الدفعة الثانية من برنامج «أبطال الإرشاد الأكاديمي» والذي ينفذه معهد القيادة في التعليم العالي بالجامعة بالتعاون مع رابطة الإرشاد الأكاديمي العالمية «ناكادا»، بحضور الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماهر عمر، مدير معهد القيادة في التعليم العالي.
وأوضح مدير الجامعة، أن أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشارقة على قدر كبير من الخبرة والمهارة لتقديم الإرشاد الأكاديمي الصحيح للطلبة، مؤكداً أهمية الإرشاد الأكاديمي الشامل الذي يهتم بالجوانب النفسية والاجتماعية والمادية للطلبة بالتزامن مع الجوانب الأكاديمية، والتأكيد على ضرورة بناء قنوات تواصل مع الطلبة والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم بسبب تغير اهتمامات الطلبة في الوقت الحاضر.
وقدم مدير الجامعة الشكر للقائمين على معهد القيادة في التعليم العالي وأعضاء الهيئة التدريسية لحرصهم على المشاركة في برنامج أبطال الإرشاد الأكاديمي وحضور المحاضرات وورش العمل كافة التي تعمل على تبادل المعرفة والخبرات، وبناء قدراتهم وتميزهم في عملية الإرشاد الأكاديمي.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف الحايك أهمية المبادرة، موضحاً ضرورة الاهتمام ودعم الطلبة في بداية التحاقهم بالجامعة وانتقالهم من مرحلة الثانوية، حيث إنها مرحلة تغيير صعبة للطلبة وانتقالهم من مرحلة تلقي العلم في الثانوية إلى مرحلة جديدة تتميز بالمشاركة في البحث وتعلم مهارات جديدة.
وقدم الدكتور ماهر عمر نبذة عن المبادرة وأهدافها ومراحل تنفيذها، وتتبع مراحل بناء القدرات، والوقوف على أهم الإنجازات، كما سلط الضوء على الخطط المستقبلية انطلاقاً من الدروس المستفادة خلال تنفيذ هذه المبادرة.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
الإرشاد الأكاديمي
حميد مجول النعيمي
آخر الأخبار
مجلس الشيوخ الأميركي
عربي ودولي
"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار
اليوم 08:58
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
دنيا
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
اليوم 08:50
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
دنيا
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
اليوم 08:41
الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
الإمارات
الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
اليوم 08:30
إلغاء 4400 رحلة جوية بأميريكا وسط عاصفة شتوية قوية
عربي ودولي
إلغاء 4400 رحلة جوية بأميريكا وسط عاصفة شتوية قوية
اليوم 08:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©