جامعة الشارقة تكرم «أبطال الإرشاد الأكاديمي»

الشارقة (الاتحاد)

كرم الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، 20 من أعضاء الهيئة التدريسية الذين شاركوا في الدفعة الثانية من برنامج «أبطال الإرشاد الأكاديمي» والذي ينفذه معهد القيادة في التعليم العالي بالجامعة بالتعاون مع رابطة الإرشاد الأكاديمي العالمية «ناكادا»، بحضور الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماهر عمر، مدير معهد القيادة في التعليم العالي.

وأوضح مدير الجامعة، أن أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشارقة على قدر كبير من الخبرة والمهارة لتقديم الإرشاد الأكاديمي الصحيح للطلبة، مؤكداً أهمية الإرشاد الأكاديمي الشامل الذي يهتم بالجوانب النفسية والاجتماعية والمادية للطلبة بالتزامن مع الجوانب الأكاديمية، والتأكيد على ضرورة بناء قنوات تواصل مع الطلبة والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم بسبب تغير اهتمامات الطلبة في الوقت الحاضر.

وقدم مدير الجامعة الشكر للقائمين على معهد القيادة في التعليم العالي وأعضاء الهيئة التدريسية لحرصهم على المشاركة في برنامج أبطال الإرشاد الأكاديمي وحضور المحاضرات وورش العمل كافة التي تعمل على تبادل المعرفة والخبرات، وبناء قدراتهم وتميزهم في عملية الإرشاد الأكاديمي.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الحايك أهمية المبادرة، موضحاً ضرورة الاهتمام ودعم الطلبة في بداية التحاقهم بالجامعة وانتقالهم من مرحلة الثانوية، حيث إنها مرحلة تغيير صعبة للطلبة وانتقالهم من مرحلة تلقي العلم في الثانوية إلى مرحلة جديدة تتميز بالمشاركة في البحث وتعلم مهارات جديدة.

وقدم الدكتور ماهر عمر نبذة عن المبادرة وأهدافها ومراحل تنفيذها، وتتبع مراحل بناء القدرات، والوقوف على أهم الإنجازات، كما سلط الضوء على الخطط المستقبلية انطلاقاً من الدروس المستفادة خلال تنفيذ هذه المبادرة.