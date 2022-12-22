«مكتوم للقرآن الكريم» تبدأ الدورة الشتوية للإناث

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الدورة الشتوية المكثفة للإناث والتي تستمر حتى نهاية العام 2022م.

وقالت منى مطر الفلاسي رئيس قسم شؤون الدارسات والمعلمات بإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، إنه تم إطلاق الدورة المكثفة الشتوية للإناث في 11 من ديسمبر الجاري وتستمر حتى نهاية السنة 2022م في كل من مناطق ديرة وبر دبي ومنطقة حتا، وهي تندرج ضمن العمليات الرئيسة لإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، مشيرةً إلى أن الفئة المستهدفة هن الطالبات من عمر 6 سنوات إلى عمر 25 سنة، بهدف نشر الوعي الديني والثقافة الإسلامية بين النشء وتعليمهن القرآن الكريم وعلومه، لافتة إلى أن الدورة من أفضل الطرق لاستثمار الإجازات المدرسية، وأن مراكز مكتوم هي إحدى الجهات الحكومية على مستوى الإمارة التي تنظم مثل هذه الدورات المكثفة خلال وقت الإجازات المدرسية.