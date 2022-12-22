الجمعة 23 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«البلديات والنقل» تطلق حملة «سكنك مسؤوليتك»

«البلديات والنقل» تطلق حملة «سكنك مسؤوليتك»
23 ديسمبر 2022 01:33

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: هدفنا تحفيز قطاعي السياحة والترفيه
الإمارات تدعو إلى عدم تسييس الملف الإنساني في سوريا

أطلقت دائرة البلديات والنقل حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية في مدن ومناطق الإمارة لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني.
وتنطلق حملات تفتيشية خلال الربع الأول لعام 2023 ترصد المخالفين استناداً إلى ما ينص عليه القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، وسيتم فرض جزاءات إدارية وغرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتهدف الحملة إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني والتي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة، إذ أهابت الدائرة بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات بالالتزام بالقانون، من خلال التقيد بعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة، وإسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم بعيداً عن مساكن العائلات.
تأتي الحملة التوعوية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لحماية أفراد المجتمع وتعزيز وعيهم للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن التكدس السكاني؛ بهدف رفع مستوى الحياة المعيشيـة في إمارة أبوظبي.
وتبدأ الحملات التفتيشية من قبل مفتشي بلديات الإمارة الثلاث وذلك اعتبارًا من الربع الأول لعام 2023، وتتولى دائرة البلديات والنقل فرض الجزاءات الإدارية والغرامات ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.
وتقدم الدائرة آلية خاصة للتصالح، وذلك عبر عرض التصالح على المخالف على أن يُثبت ذلك في محضر الإجراءات على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، بالإضافة إلى آلية التظلم؛ إذ يمكن للمخالف تقديم طلب التظلم عبر منصــة تم، وذلك خلال أسبوع من تاريخـه.
وأكدت دائرة البلديات والنقل أهمية ترسيخ دعائم مجتمع آمن في سكنه، من خلال تنظيم تشريعات وقوانين تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية بالإمارة، للحفاظ على المظهر العام، ومن أجل الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة..كما أن القانون يتبنى ويراعي الحالات الإنسانية عند تطبيقه.
وشددت الدائرة على أهمية الإبلاغ عن ظاهرة «التكدس السكاني» والتي تعد واجباً ومسؤولية مجتمعية، وعلى المالك والمستثمر والمستأجرين مراعاة أبرز المعايير واشتراطات التأجير والإشغال.

دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
الإمارات
التكدس السكاني
آخر الأخبار
مجلس الشيوخ الأميركي
عربي ودولي
"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار
اليوم 08:58
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
دنيا
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
اليوم 08:50
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
دنيا
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
اليوم 08:41
الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
الإمارات
الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
اليوم 08:30
إلغاء 4400 رحلة جوية بأميريكا وسط عاصفة شتوية قوية
عربي ودولي
إلغاء 4400 رحلة جوية بأميريكا وسط عاصفة شتوية قوية
اليوم 08:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©