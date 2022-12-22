«الإمارات للفضاء» تطلق «ورش العمل الفضائية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، أمس، إطلاق «ورش العمل الفضائية»، والتي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتشجيع الشركات الناشئة من خلال فرص جديدة، كما يدعم برنامج الفضاء الوطني الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال بناء وتطوير الكوادر الإماراتية في علوم وتكنولوجيا الفضاء، عبر ورش عمل تدريبية تتكون من مرحلتين، تستمر على مدار 6 أشهر.

وقال إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «إنَّ قطاع الفضاء يمثل عنصراً رئيساً في خريطة النمو المستدام للاقتصاد الوطني بالعديد من الدول ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتلك اليوم إطاراً تنظيمياً فريداً من نوعه على صعيد المنطقة للنهوض بمكونات هذا القطاع وجميع مجالاته يقارن بأهم الدول المتقدمة في مجال الفضاء وعلومه، ليشكل أحد القطاعات الواعدة لاقتصاد المستقبل في رؤيتنا للخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف: «نعمل في وكالة الإمارات للفضاء على العديد من المشاريع المهمة والملهمة، والتي ستسهم في دعم المجتمع العلمي والنهوض بمكوناته مستقبلاً، والتي ستلعب دوراً رائداً ومهماً يدعم استدامة قطاع الفضاء الوطني من خلال بناء وتطوير مهارات العديد من الكوادر الإماراتية الشابة، في إطار رؤيتنا واستراتيجيتنا لدعم تطلعات القيادة الرشيدة نحو الاستفادة من الإمكانيات والفرص المستقبلية غير المحدودة الكامنة في استكشاف الفضاء».

وتستهدف ورش العمل الفضائية، الأفراد المهتمين بتطوير مهاراتهم اللازمة لتنفيذ برامج الفضاء الوطنية ضمن مجالات وتخصصات معرفية متعددة، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة المكتسبة من خلال الخبرات العملية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستسهم هذه الورش في تسريع وتعزيز المعرفة بمجال الفضاء لمجموعة من المشاركين، من خلال الجمع بين الممارسات الأكاديمية والبحثية الممتازة في ظل بيئة فريدة تشجع وترعى ثقافة الابتكار في مجال الفضاء. وقد صممت هذه الورش خصيصاً لتسريع نقل المعرفة إلى الأفراد المهتمين بالعمل في قطاع الفضاء، عبر تحفيز الشغف والاهتمام بالمجالات الأكاديمية والبحثية لديهم.

ويتكون البرنامج، من مرحلتين، تبدأ مع ورشة العمل الأولى لمدة أسبوعين والتي تركز على تأثير البيئة الفضائية على عناصر تصميم المهمة الفضائية، والتي تجمع بين المحاضرات والجلسات الحوارية والتفاعلية، والاختبارات التي تسهم في تعريف المشاركين على المكونات الرئيسة لتصميم المركبات الفضائية.

بناءً على نتائج تقييم مشاركي الورشة الأولى، سينتقل المتأهلون منهم إلى الورشة الثانية التي ستستغرق أربعة أشهر حيث ستركز على بناء الخبرة العملية، وسيتم توزيع المشاركين في فرق مختلفة لتطوير مهمة فضائية مع التوجيه والإرشاد من قبل الخبراء، بهدف تعريف المشاركين بالديناميكيات والتحديات التي تكون غالباً متواجدة خلال عملية التصميم الأولية لأي مهمة فضائية. ولمن يرغب بالتطوع بوقته وزيادة معرفته وتطوير مهاراته الالتحاق بورش العمل الفضائية. يشترط الالتزام بحضور جميع أيام برنامج ورش العمل وأن يكون من فئة الشباب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، من خريجي الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، علماً أن آخر موعد للتسجيل سيكون 15 يناير 2023.