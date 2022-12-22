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مكتبة الإسكندرية تشيد بجهود «تريندز» البحثية العالمية

محمد العلي وأحمد زايد خلال الجلسة (من المصدر)
23 ديسمبر 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية بجهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية والمعرفية العالمية، وبمستوى إصداراته، وجهوده لنشر فكر التسامح والتعايش والسلام.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية جمعت الدكتور أحمد زايد مع عدد من باحثي تريندز الشباب والخبراء بحضور الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الذي رحب بالضيف، فيما قدم رؤساء القطاعات بتريندز للضيف عرضًا توضيحيًا عن أنشطة المركز البحثية والفكرية والخدمات التي يقدمها لدعم الباحثين والأكاديميين والمهتمين. وثمن الدكتور محمد العلي دور مكتبة الإسكندرية العالمي، وقال إنها تشكل صرحًا علميًا عريقًا، ومنصة للتفاعل والتقريب بين الشعوب والحضارات. وتركزت الحلقة  حول دور المكتبات في البحث العلمي ورفد الباحثين والأكاديميين بالمعلومات والبيانات العلمية الموثقة.

مكتبة الإسكندرية
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
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