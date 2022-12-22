80 طالباً يقدمون 40 مشروعاً في «نجوم الأعمال»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال»، والتي يتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس الشارقة للتعليم، في منتزه كشيشة في ضاحية الرحمانية بالشارقة، بمشاركة 80 طالباً وطالبة يقدمون 40 مشروعاً، سيتم تنظيمها على مرحلتين وفقاً للفئات العمرية وبواقع 20 مشروعاً لكل مرحلة، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 30 ديسمبر الجاري.

وقال سلطان عبدالله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مبادرة «نجوم الأعمال» شهدت نجاحاً ملموساً على مدار دوراتها السابقة وقدمت أفكار متميزة لمشاريع الطلاب من مراحل تعليمية مختلفة، ونتطلع هذا العام إلى مواصلة سلسلة النجاحات وتحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم الجهود التنموية وتعمل على تأسيس وتطوير كوادر شابة مواطنة مؤهلة وتتمتع بالمهارات اللازمة لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية مبتكرة وقادرة على المنافسة بالأسواق.

وتابع قائلاً بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي ومحور عمل رئيسي على الأجندة الاقتصادية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات ككل.

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم عضو المجلس التنفيذي، إن تدريب وتأهيل طلبة المدارس وتشجيعهم على خوض تجربة ممارسة الأعمال واكتساب مهارات السوق يمثل اليوم أحد الأهداف الرئيسية لدى مجلس الشارقة للتعليم وإحدى الأوليات التي يحرص المجلس على التعاون مع شركائه من الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك من القطاع الخاص لتمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتخطيط لمستقبلهم.

ومن جانبه، قال حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»: إن النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال» قائمة على شراكات نوعية مع كل من مجلس الشارقة للتعليم وناشئة الشارقة ومتحف الشارقة للآثار، بهدف إثراء تجربة الطلاب المشاركين وتوفير بيئة متكاملة تُحاكي الواقع الفعلي لسوق العمل وتعمل على تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتأسيس الأعمال وإدارتها وضمان نجاحها واستمرارها، وذلك عبر ممارسة عملية للأنشطة التجارية إلى جانب إشراكهم في عدد من الورش الفنية والعلمية المتخصصة.

وتحت عنوان «أجواء» تقدم الطالبتان سارة يوسف ونورة يوسف مشروعاً قائماً على طباعة تصاميم إبداعية على منتجات مختلفة تشمل ملابس وحقائب ومفروشات المنزل. وأعربت سارة يوسف عن سعادتها بالمشاركة في هذه التجربة المتميزة والتي أتاحت لها الفرصة لتطوير فكرتها إلى نشاط تجاري يقدم منتجاً مختلفاً وتسويقه للجمهور. وكذلك أعرب الطالبان عبد الله الطنيحي وراشد الكتبي، عن سعادتهما للمشاركة في هذه المبادرة وعرض مشروعهما الذي يحمل عنوان «Vily Candle»، وهو مشروع ينتج صناعة الشموع ممزوجة بروائح عطور مميزة ومن خلال مواد طبيعية، وأوضح عبد الله الطنيجي أن فكرة المشروع تولدت من خلال هواية لديه في خلط منتجات العطور وإضافة روائح مميزة عليها من مواد نباتية وطبيعية. وأشار إلى أن أسرته شجعته للمشاركة في هذه المبادرة للاستفادة من الورش التدريبية التي يتم تقديمها وفرصة عرض منتجاته أمام الجمهور على أرض الواقع.