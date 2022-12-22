انتشال 97 طناً من المخلفات في الفقيت

الفجيرة(الاتحاد)

نفذت بلدية دبا الفجيرة حملة نظافة شاطئ الفقيت، حيث تمكنوا من جمع 97 طناً من النفايات بمشاركة فرق النظافة ومتطوعين من مختلف الجنسيات.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، ضرورة الحد من المظاهر السلبية المصاحبة بعد احتفالات عيد الاتحاد والأعياد من رمي النفايات التي لا تعكس صورة منطقة الفقيت، كما أكد اليماحي جاهزية البلدية على مدار الساعة لتفادي تراكم النفايات، إلى جانب عدم وجود أو تهاون من قبل عمال النظافة الذين كانوا على رأس عملهم أثناء إجازة عيد الاتحاد.

وأثنى مدير البلدية على جهود فرق عمال النظافة وإلى المتطوعين الذين ساهموا في جمع النفايات وتنظيف منطقة الفقيت حتى يتمكن الآخرون من الاستمتاع بالمنطقة خلال وقت الإجازة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وثقافة العمل التطوعي بين مرتادي الشواطئ الذي يهدف إلى ترسيخ أهمية المسؤولية المجتمعية ومفهوم الاستدامة والمحافظة على نظافة شواطئنا وبيئتنا، ونطالب الجمهور بعدم ترك المخلفات وراءهم عندما يغادرون المكان، فهذا يسهم في تسهيل مهمة عمال النظافة. وتحث البلدية دائماً الجمهور للحفاظ على المظهر العام لمدينة دبا، حيث قامت مؤخراً بتوفير أماكن وحاويات للتخلص من النفايات وتوعية الجمهور بكل ما يختص بالبيئة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، والقيام بحملات نظافة بشكل دوري ومستمر، كما تم وضع لوحات إرشادية بعدم رمي المخلفات للمحافظة على المنظر العام للمنطقة ليتسنى للجميع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، كما أنها تسعى جاهدة لمكافحة الممارسات السلبية التي تهدد البيئة البحرية والبرية.